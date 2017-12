Undian 16 Besar Liga Champions Hadirkan Tiga Laga Big Match

Nyon: Pengundian babak 16 besar Liga Champions 2017--2018 telah bergulir di markas UEFA di Nyon, Swiss, Senin 11 Desember 2017. Hasilnya cukup menarik karena menghadirkan tiga laga big match.



Juventus dan Tottenham Hotspur keluar lebih dulu dalam proses undian. Pertandingan keduanya bakal menarik karena mereka belum pernah punya catatan saling bertanding di level Eropa.

Final kepagian terlihat ketika hasil undian menyebutkan juara bertahan Real Madrid bersua Paris Saint-Germain. Meski sama-sama tim besar, Madrid masih lebih unggul jika melihat rekam jejak pertemuan kedua tim.

Setelah itu, ada Chelsea yang akan berhadapan dengan Barcelona. Pertandingan ini juga bakal sengit karena Chelsea berstatus sebagai juara bertahan Liga Primer Inggris dan Barca tampil tidak terkalahkan di fase Grup D.Liverpool yang berstatus sebagai juara Grup E akan dipertemukan oleh Porto yang menjadi runner up Grup G. Terhitung dalam empat kali pertemuan keduanya, Liverpool berhasil menang dua kali dan dua laga lainnya berakhir imbang.Bayern Muenchen bisa dibilang sedikit dimudahkan karena bakal bentrok dengan Besiktas yang merupakan tim asal Turki. Terakhir kali keduanya bertemu pada Liga Champions 1997--1998 dan Muenchen keluar sebagai pemenang baik dalam laga kandang maupun tandang.Leg pertama Babak 16 besar Liga Champions 2017--2018 akan bergulir pada 13 dan 14 serta 20 dan 21 Februari. Tim yang disebut lebih dulu akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama.Berikut hasil lengkap undian babak 16 besar Liga Champions 2017--2018:- Juventus vs Tottenham Hotspur- Basel vs Manchester City- Porto vs Liverpool- Sevilla vs Manchester United- Real Madrid vs Paris Saint-Germain- AS Roma vs Shakhtar Donetsk- Chelsea vs Barcelona- Bayern Muenchen vs Besiktas(ACF)