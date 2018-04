Final Kepagian, Madrid Jumpa Muenchen di Semifinal

Nyon: Undian semifinal Liga Champions telah diumumkan konfederasi sepak bola Eropa (UEFA), Jumat 13 April di markasnya, Nyon. Dalam prosesi itu dihadiri legenda AC Milan dan Ukraina, Andriy Shevchenko.



Hasilnya, final kepagian tersaji ketika Bayern Muenchen dan Real Madrid sudah harus bentrok di semifinal. Dari keempat klub yang ada di semifinal, Madrid dan Muenchen bisa dibilang klub yang paling mapan, baik dari segi komposisi pemain maupun sejarah di pentas Benua Biru.

Kedua klub terakhir kali bertemu pada perempat final musim lalu. Ketika itu El Real menyingkirkan Muenchen dengan kemenangan agregat 6-3.

Muenchen akan lebih dulu menjadi tuan rumah pada leg pertama yang berlangsung pada 24 April. Kemudian pada 2 Mei giliran Madrid yang menjamu Muenchen di Santiago Bernabeu.Sementara di sisi lain, ada Liverpool yang akan menguji kekuatan AS Roma. The Reds yang lolos usai menyingkirkan Manchester City pada perempat final lalu, bakal lebih dulu menjadi tuan rumah leg pertama pada 25 April. Sepekan berlangsung, tepatnya pada 1 Mei gantian Roma yang akan memainkan kandangnya di Stadion Olimpico.Duel ini juga dipastikan bakal jadi partai emosional buat bintang baru Liverpool, Mohamed Salah. Sebelum merapat ke Anfield, Salah merupakan penggawa I Giallorossi.Dalam kesempatan ini, UEFA juga melakukan pengundian untuk tim yang berhak mengenakan jersey kandang pada partai final di Kiev, 26 Mei mendatang. Hasilnya, pemenang antara duel Muenchen kontra Madrid berhak mengenakan jersey kandangnya pada partai puncak.Bayern Muenchen vs Real MadridLiverpool vs AS Roma(ACF)