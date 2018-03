Data dan Fakta Jelang Tottenham vs Juventus

Jakarta: Tottenham Hotspur dan Juventus memperebutkan satu tiket delapan besar pada dini hari nanti. Peluang besar ada di tangan Spurs karena mereka bermain imbang 2-2 pada leg pertama di markas Juve.



Di sisi lain, kebobolan dua gol membuat sulit Juventus. Tak ada pilihan lain selain memenangi pertandingan pertandingan bagi pasukan Massimiliano Allegri.

Kembalinya Paulo Dybala membuat lini depan akan lebih menggigit setelah dipastikan akan bermain tanpa Mario Mandzukic. Gonzalo Higuain juga sudah bisa bermain.



Sementara itu, Tottenham hanya butuh hasil imbang 0-0. Mereka didukung karena bermain di Wembley Stadium, di hadapan pendukung sendiri.



Namun, tentu berisiko jika bermain bertahan untuk mengamankan hasil agregat 2-2. Mereka harus menyerang, apalagi Harry Kane sedang tajam-tajamnya karena sudah mencetak 35 gol sejauh musim ini, tujuh gol di antaranya di Liga Champions.



Berikut data dan fakta jelang laga Tottenham vs Juventus:



Tottenham

- Setelah kesulitan jika bermain di Wembley pada kancah Eropa musim lalu, Tottenham lebih baik musim ini. Mereka memenangi tiga pertandingan pada fase grup tahun ini, menang 3-1 melawan Borussia Dortmund (matchday pertama) dan Real Madrid dan mengalahkan 3-0 APOEL FC pada matchday enam.



- Sebelum mengalahkan Dortmund, Tottenham baru memenangi satu laga dari lima pertandingan di kandang saat bermain pada kancah Eropa sebelumnya. Mereka hanya meraih tiga poin dari tiga pertandingan grup mereka pada musim 2016--2017, kalah dari AS Monaco FC (1-2) dan Bayer 04 Leverkusen (0-1) sebelum menang 3-1 atas CSKA Moskva.



- Tottenham tidak terkalahkan dalam tujuh pertandingan kandang mereka melawan tim-tim Italia (Menang 4, Imbang 3). Secara keseluruhan, 16 laga mereka melawan tim Italia rekor mereka Menang 5, Imbang 7, Kalah 4.



- Mereka memiliki catatan kuat dalam laga yang digelar dengan format dua leg melawan lawan-lawan Italia: Menang 4, Kalah 1. Satu-satunya kekalahan adalah saat melawan Fiorentina di babak 16 besar Europa League 2014--2015 (1-1 di kandang, 0-2 di markas lawan).



- Tottenham memenangi enam laga dari kompetisi Eropa saat imbang pada leg pertama, yang terakhir pada 2016 kontra Fiorentina (1-1 saat tandang dan 3-0 saat bermain di kandang).



- Spurs tidak pernah mencatat hasil imbang 2-2 pada leg pertama sebelum pertandingan melawan Juventus bulan lalu.



Juventus

- Rekor tim Italia di babak 16 besar adalah Menang 5, Kalah 3. Dua belas bulan lalu mereka mengalahkan FC Porto 3-0 secara agregat pada tahap ini setelah kalah dari FC Bayern Muenchen pada tahap yang sama pada musim 2015--2016.



- Juve membuka musim ini dengan kekalahan 0-3 dari Barcelona tapi tidak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir mereka di Liga Champions musim ini (Menang 3, Imbang 3), lolos ke babak knock-out berkat kemenangan 2-0 atas Olympiacos pada matchday keenam.



- Juve mengumpulkan empat poin saat bermain tandang di babak grup musim ini untuk finis posisi kedua di belakang Barcelona pada penyisihan Grup D.



- Hasil imbang 0-0 kontra Barcelona pada leg kedua perempat final musim lalu adalah satu-satunya dari enam pertandingan tandang Juve pada 2016--2017 di mana mereka gagal menang, dengan lima cleen sheet dan hanya kebobolan satu gol. Kekalahan di Camp Nou pada matchday satu musim mengakhiri enam laga tak terkalahkan mereka di Eropa.



- Juventus memiliki rekor tujuh pertandingan tak terkalahkan (Menang 3, Imbang 4) melawan klub-klub Liga Primer Inggris, memenangkan tiga pertandingan terakhir mereka sebelum pertandingan leg pertama kontra Tottenham bulan lalu. Kekalahan terakhir dari tim Inggris adalah saat bersua Manchester City di babak grup musim 2015--2016.



- Rekor I Bianconeri saat tandang ke markas klub Inggris adalah Menang 3, Imbang 6, Kalah 12.



- Rekor Juve dalam turnamen berformat dua leg melawan klub Inggris adalah Menang 5, Kalah 8. Mereka telah kalah dalam lima laga terakhir berformat dua leg, terakhir melawan Fulham di babak 16 Europa League 2009--2010.



- Juventus telah memenangi dua pertandingan kompetisi UEFA sebelumnya di mana leg pertama berakhir 2-2; melawan Borussia Dortmund di semifinal Piala UEFA 1994--95 (2-1 saat laga tandang) dan Djurgardens IF di babak kualifikasi ketiga Liga Champions 2004--2005 (menang 4-1 di kandang lawan).









