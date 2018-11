Siaran Langsung Juventus vs Manchester United

Jakarta: Para peserta Liga Champions dari grup E hingga H akan melakoni laga keempat di fase grup, Kamis (8/11) dini hari nanti. Termasuk di antaranya laga panas Juventus meladeni Manchester United.



Jika berhasil meraih kemenangan atau hasil seri, Bianconeri sudah bisa memastikan diri melaju ke babak selanjutnya. Sementara The Red Devils wajib menang jika ingin menjaga peluang lolos ke fase knock out.

Pasukan Jose Mourinho saat ini berada di posisi kedua dengan koleksi empat poin di Grup H. Valencia yang menguntit di posisi ketiga membuat United wajib waspada.



Sementara, Real Madrid akan melakoni laga perdana Grup G Liga Champions tanpa Julen Lopetegui di kursi pelatih. Pelatih interim, Santiago Solari, yang akan memimpin Los Blancos ketika melawat ke markas Viktoria Plzen.



El Real yang saat ini berada di posisi kedua klasemen memerlukan hasil sempurna untuk menjaga peluang lolos. Pasalnya CSKA Moskow yang berada di peringkat ketiga berpeluang mengambil alih tampuk pimpinan klasemen jika berhasil mengalahkan AS Roma yang saat ini memimpin klasemen grup G.



Berikut jadwal pertandingan Liga Champions dini hari nanti:



00.55 WIB - CSKA Moskow vs AS Roma (Live RCTI)

00.55 WIB - Valencia vs Young Boys

03.00 WIB - Benfica vs Ajax

03.00 WIB - Bayern Muenchen vs AEK Athena

03.00 WIB - Manchester City vs Shaktar Donetsk

03.00 WIB - Olympique Lyonnais vs Hoffenheim

03.00 WIB - Viktoria Plzen vs Real Madrid

03.00 WIB - Juventus vs Manchester United (Live RCTI)



