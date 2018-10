Pesona Jadon Sancho hingga Noda Merah Lloris

Jakarta: Pertandingan ketiga fase grup Liga Champions rampung digelar. Dini hari tadi UEFA memainkan laga-laga dari grup A hingga D.



Sejumlah partai besar melibatkan klub-klub top Eropa. Di antaranya Borussia Dortmund versus Atletico Madrid.

Laga ini menghadirkan beberapa catatan menarik. Salah satunya kehadiran Jadon Sancho yang sukses mencuri perhatian pencinta sepak bola dunia. Pemain muda Inggris itu mencetak salah satu gol dalam kemenangan 4-0 Dortmund atas Atletico.



Selain Sancho, ada juga Mohamed Salah yang terus mempersembahkan penampilan terbaiknya untuk Liverpool. Terkini persembahan golnya untuk The Reds sudah mencapai angka 50.



Sementara itu Lloris membuat kariernya sedikit tercoreng. Sebagai kiper, ia harus menerima kartu merah kedua selama membela Tottenham Hotspur. Untungnya kali ini, Spurs tak menelan kekalahan ketika bertandang ke markas PSV Eindhoven.



Berikut rangkaian catatan menarik laga-laga Liga Champions dini hari tadi WIB.



-Jadon Sancho menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak gol di Liga Champions untuk klub non-Inggris. Terakhir catatan itu terjadi pada Jonathan Woodgate yang mencetak gol untuk Real Madrid pada Oktober 2005.



-Sancho juga menjadi pemain muda Inggris yang mencetak gol untuk klub non-Inggris.



-Hanya lima pemain Inggris berusia 18 tahun yang mencetak gol di era Liga Champions. Sebelum Sancho, ada Alex Oxlade-Chamberlain, Theo Walcott, Jack Wilshere, dan Wayne Rooney.



-Borussia Dortmund menjadi klub pertama yang mencetak empat gol dalam kurun waktu 90 menit menghadapi Atletico Madrid asuhan Diego Simeone di Liga Champions.



-Dua pemain mencetak hattrick assist di Liga Champions musim ini. Mereka adalah Jordi Alba melawan Tottenham Hotspur dan Achraf Hakimi vs Atletico Madrid.



-Hugo Lloris telah mendapatkan kartu merah dua kali dalam kariernya membela Spurs. Kedua kartu merah itu ia dapatkan di kompetisi Eropa (23 Oktober 2015 vs Astera Tripolis dan 24 Oktober 2018 vs PSV)



(FIR)