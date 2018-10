Mourinho Sebut United Mengalami Peningkatan Performa

Manchester: Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, menyebut hasil imbang tanpa gol kontra Valencia dalam lanjutan penyisihan Grup H Liga Champions sebagai hasil yang adil. Pelatih berusia 55 tahun itu menilai timnya lebih banyak menciptakan peluang walaupun pada akhirnya harus puas dengan skor 0-0 di Stadion Old Trafford, Rabu 3 Oktober dini hari WIB.



"Saya pikir kami tim yang lebih banyak mencoba dan mungkin memiliki beberapa peluang untuk memenangkan pertandingan, namun saya menerima hasil ini sebagai hasil yang adil," kata Mourinho sebagaimana dikutip laman resmi United.

Statistik pertandingan mencatat United melepaskan 18 percobaan tembakan meski hanya empat yang menemui sasaran, dibandingkan satu dari delapan percobaan tembakan yang menemui sasaran milik Valencia.



Menurut Mourinho timnya mengalami beberapa peningkatan dalam beberapa aspek penampilan, sebab jika tidak demikian United bakal kalah dari Valencia. Kendati demikian, Mourinho mengakui hasil tersebut bukanlah hasil yang diinginkan ketika memasuki pertandingan.



"Ada beberapa perbaikan dari penampilan kami sebab jika kami tidak bermain dalam takaran yang bisa diterima, kami akan kalah dan kekalahan akan membuat kami berada di situasi yang sulit," kata Mourinho.



"Jadi, di grup sesulit tempat kami berada, jika Anda tidak bisa menang, sebaiknya Anda tidak kalah,"tambahnya.



Hasil itu membuat Setan Merah turun dari klasemen grup H dan menempati peringkat kedua dengan raihan empat poin di bawah Juventus (6), lawan yang akan mereka hadapi di pertandingan selanjutnya dua pekan mendatang di Old Trafford.



