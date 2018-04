Prediksi Manchester City vs Liverpool: Melukai The Citizens di Etihad

Jakarta: Situasi sulit tengah dihadapi Manchester City. Mereka harus menang minimal 4-0 jika ingin mengamankan tiket semifinal Liga Champions 2017--2018.



Tak mudah memang, tapi kekalahan 0-3 di Anfield pekan lalu yang membuat City berada pada situasi ini. Ditambah lagi mereka belum bisa menyegel gelar Liga Primer Inggris musim ini, lantaran secara dramatis takluk di tangan Manchester United akhir pekan lalu.

Menatap laga penentu ini, pelatih City Josep Guardiola sudah ancar-ancar kepada timnya guna menghadapi Liverpool untuk kedua kalinya dalam periode sepekan ini. Termasuk untuk bisa membuka lebar-lebar peluang City yang saat ini dalam kondisi sulit menembus fase semifinal.

#UCL top scorers in 2017/18? ????



Liverpool with 31 goals in 9 games. ????????????



Their most impressive performer so far? ???? pic.twitter.com/cM1LTVF5sT