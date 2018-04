Liverpool Krisis Pemain Jelang Lawan City

Liverpool: Liverpool dihadapkan situasi kurang menguntungkan jelang melawan Manchester City pada leg pertama perempat final Liga Champions, Kamis 5 April. Manajer Liverpool, Juergen Klopp, mengakui The Reds sedang dilanda krisis pemain.



Ia mengatakan jika setidaknya dua pemain dipastikan tidak bisa tampil kontra City. Sedangkan dua pemain lainnya kondisinya masih diragukan.

Kedua pemain yang tak bisa tampil yakni Ragnar Klavan dan Joel Matip. Klavan mengalami masalah kebugaran usai pulang dari tugas internasionalnya memperkuat Timnas Estonia.

Sedangkan Matip mengalami masalah serius usai memperkuat The Reds meraih kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Liga Primer Inggris. Liverpool bahkan telah mengeluarkan pengumuman Selasa (3/4) pagi, jika Matip berpeluang akan absen hingga akhir musim.Kondisi itu membuat The Reds praktis tinggal menyisakan dua bek tengah saat mengahapi City, yakni Virgil van Dijk dan Dejan Lovren. Situasi itu pun makin diperparah dengan kondisi dua pemain lainnya, Adam Lallana dan Emre Can, yang kondisinya masih dipertanyakan.Pada jumpa pers jelang laga, Klopp menyebut jika Lallana kemungkinan tak bisa bermain. Lallana mengalami cedera, juga pada laga kontra Crystal Palace akhir pekan kemarin.Sedangkan Emre Can masih diragukan tampil menghadapi City. Pemain serba bisa itu masih dalam tahap penyembuhan cedera punggung yang telah dialaminya sejak pekan lalu.(REN)