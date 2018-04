Jadwal Siaran Langsung Leg 1 Semifinal Liga Champions 2017--2018

Jakarta: Memasuki fase semifinal, laga Liga Champions kian dinanti. Pasalnya untuk pertama kali sejak 2009--2010, pentas tertinggi Benua Biru diwakili empat negara berbeda.



Menariknya, pada musim ini empat negara teratas di Eropa masing-masing mengirimkan wakil mereka, yaitu Spanyol, Inggris, Italia, dan Jerman. Ini menjadi momen pertama kalinya yang terjadi di pentas Liga Champions.

Pekan ini semifinal Liga Champions akan memainkan leg pertama. Di mana Liverpool lebih dulu memainkan laga pada Selasa 25 April dini hari WIB. Mereka akan menjamu AS Roma di Stadion Anfield.

Selain bertajuk laga klasik, karena mereka pernah bertemu pada final Piala Eropa (sekarang Liga Champions), partai Liverpool kontra Roma ini juga merupakan nostalgia bagi Mohamed Salah. Seperti diketahui, sebelum bergabung ke Liverpool, winger internasional Mesir ini pernah merumput bersama Serigala Ibu Kota.Dalam catatan pertemuan kedua klub, Liverpool punya keunggulan menang daripada Roma. The Reds mengalahkan Roma dua kali, sementara Roma menang sekali dari empat kali bertemu.Sehari setelahnya, ada Bayern Muenchen yang akan menjamu Real Madrid di Allianz Arena. Laga ini akan menjadi ke-25 mereka sepanjang bertemu di Liga Champions dalam format dua leg (kandang-tandang).Menariknya, kedua klub sama-sama memiliki catatan kemenangan yang berimbang, masing-masing mencetak 11 kemenangan. Sementara sisanya berakhir dengan hasil seri.Catatan terakhir di Allianz Arena terjadi pada perempat final 2016--2017, di mana El Real kala itu mampu mengalahkan Muenchen dengan skor 2-1. Hasil itu menjadi bagian perjalanan Madrid sebagai klub pertama yang bisa mempertahankan gelar Liga Champions.01 : 45 WIB: Liverpool vs AS Roma (SCTV & BeIN Sports LIVE)01 : 45 WIB: Bayern Muenchen vs Real Madrid (SCTV & BeIN Sports LIVE)(ACF)