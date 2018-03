Liga Champions: Montella Tidak Mau Sevilla Bersua Roma

Seville: Pelatih kepala Sevilla, Vincenzo Montella, berharap tidak bertemu AS Roma pada babak delapan besar Liga Champions 2017--2018. Ia ingin bentrok dengan bekas timnya itu pada babak final.



Sevilla berhasil lolos ke perempat final usai mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1. Wissam Ben Yedder cs menyusul Real Madrid dan Barcelona sebagai delegasi Spanyol yang telah lebih dulu melaju.

Keberhasilan Sevillistas melenggang ke delapan besar cukup mengejutkan. Buat Montella, ini merupakan prestasi tersendiri mengingat ia dicap gagal kala masih menukangi AC Milan.



Montella jelas bangga karena sebelumnya Sevilla tidak diunggulkan untuk maju sampai perempat final. Pria yang dijuluki L'Aeroplanino itu menyebut kemenangan atas Man United di Old Trafford sebagai sesuatu yang historis.



"Jika pertandingan itu (kontra Man United) bisa dikategorikan sebagai laga bersejarah, maka saya akan sangat bangga sekali. Kami melaju hingga sejauh ini di stadion yang spesial (Old Trafford), malam yang indah," ujarnya dilansir La Gazzetta dello Sport.



Hari Jumat malam waktu setempat, bertempat di markas UEFA, Swiss, akan diselenggarakan drawing babak delapan besar. Montella mengaku enggan bersua AS Roma lebih dini.



"Perasaan saya mengatakan kami akan bertemu Bayern Muenchen. Jika sampai ke final, saya baru ingin bersua AS Roma," sambungnya.



"Ada teman baik di sana, yaitu (Eusebio) Di Francisco yang tak lain adalah pelatih Roma. Saya bilang ke dia, apapun hasilnya nanti jika bertemu di partai puncak, mungkin kami berdua akan tetap senang," kata Montella lagi.



