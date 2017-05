Mengintip Rapor Isco dan Kroos setelah Menumbangkan Atletico Madrid

Metrotvnews.com, Madrid: Real Madrid sukses mengalahkan Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Liga Champions 2016 -- 2017. El Real unggul dengan kedudukan 3-0, Rabu 3 Mei dini hari WIB.



Cristiano Ronaldo memborong tiga gol Madrid. Kesuksesan Ronaldo mencetak hattrick bukan kerja individu. Namun, Ronaldo mendapatkan dukungan dari berbagai lini untuk melesakkan gol ke gawang kiper Jan Oblak.

Tampil di belakang Ronaldo ada nama gelandang Isco. Berperan sebagai gelandang serang, Isco mampu memainkan peranan dengan sempurna. Ia mampu memberikan umpan sebanyak 57 kali sebelum ditarik keluar pada menit 68.



Satu lagi pemain yang punya permainan impresif ialah Toni Kroos. Pemain internasional Jerman ini memang tampil efektif. Umpan-umpan Kroos memanjakan barisan depan Madrid.



Berikut ini rapor Kroos dan Isco usai Real Madrid menghantam Atletico Madrid:



Isco's game by numbers vs. Atletico:



98.2% pass accuracy

57 passes

3 take-ons

1 chance created

1 shot



Superb again. pic.twitter.com/9Ky3spBvct