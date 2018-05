Rayakan Lolos ke Final, Sergio Ramos Ikut Bernyanyi Bersama Suporter

Madrid: Sergio Ramos punya cara unik merayakan kelolosan timnya ke final Liga Champions untuk tiga kali berturut-turut. Dia ikut bernyanyi dengan suporter.



Real Madrid memastikan lolos ke final setelah menang agregat 4-3. Skor 2-2 pada leg kedua dini hari tadi memastikan mereka melaju ke partai puncak.

Karim Benzema mencetak dua gol dalam laga tersebut. Sebelumnya Josua Kimmich membawa Bayern unggul pada menit ketiga. Skor pertandingan berakhir 2-2 setelah James Rodriguez mencetak gol pada menit ke-63.



Kapten Real Madrid dalam suasana riang setelah membawa timnya lolos ke final. Dia mengambil mikrofon dan bernyanyi dengan fans yang berada di belakang gawang.



Ramos ikut bersukacita sama dengan apa yang dirasakan suporter El Real. Final ketiga secara berturut-turut adalah sejarah yang mampu ditorehkan anak asuh Zinedine Zidane di era Liga Champions.





