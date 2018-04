Liverpool Ajukan Request Khusus Leg 2 Semifinal Liga Champions

Liverpool: Liverpool telah mengontak Roma, UEFA, dan Kepolisian Italia untuk mengajukan permintaan khusus di leg 2 semifinal Liga Champions 2017--2018. The Reds meminta keamanan ditingkatkan.



Dalam request-nya, suporter Liverpool yang tandang ke Kota Roma akan diproteksi oleh polisi setiap saat. Manajemen klub meminta hal tersebut menyusul insiden yang terjadi di leg pertama.

Ketegangan di sekitar Anfield terjadi jelang kick-off hari Rabu dini hari kemarin. Seorang suporter lanjut usia Liverpool harus menerima perawatan intensif akibat diserang puluhan pendukung Roma.



The Reds tak ingin kejadian serupa kembali terjadi. Untuk itu, mereka meminta kerja sama dari UEFA dan kepolisian Roma untuk menggandakan keamanan.



"Klub telah mengajukan request khusus, semua akan didiskusikan lagi di Roma pada Jumat 27 April 2018," tulis keterangan resmi Liverpool.



"Akan hadir seluruh pemilik saham, yang merasa bertanggung jawab atas keberadaan suporter Liverpool yang tandang menemani tim kesayangannya bertanding di Liga Champions. Untuk itu, akan ada meeting dengan AS Roma, UEFA, dan pihak kepolisian Italia untuk membahas masalah keamanan," sambungnya.



Pada leg 1, Liverpool unggul 5-2. Mohamed Salah dan Roberto Firmino mencetak dua gol, sedang Sadio Mane menyumbangkan satu gol ke gawang AS Roma.



