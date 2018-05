Klopp Ungkap Rahasia Kecemerlangan Mohamed Salah

Roma: Juergen Klopp mengaku sangat beruntung bisa memiliki Mohamed Salah. Menurutnya, kedewasaan dan kesediaan Salah membantu sesama rekan setim adalah faktor utama kecemerlangan winger Mesir itu.



Nada optimistis pun keluar dari mulut Klopp jelang leg kedua semifinal Liga Champions kontra AS Roma dini hari nanti. Manajer asal Jerman itu jelas akan kembali mengandalkan Salah di lini serang Liverpool.

Magis Salah di Anfield musim ini begitu nyata terlihat di atas lapangan. Gelontoran 43 gol dari 47 penampilannya sejauh ini menjadi bukti betapa berpengaruhnya eks FC Basel, Fiorentina, dan Chelsea untuk The Reds.



Menariknya, grafik naik turun pernah Salah rasakan. Saat berseragam The Blues, ia bahkan dianggap sebagai salah satu pembelian terburuk meski didatangkan dari Basel dengan harapan tinggi menyusul penampilan impresifnya di musim sebelumnya.



Menurut Klopp, tak masalah masa lalu Salah kelam bersama Chelsea. Ia menilai kegagalan membentuknya menjadi pribadi yang dewasa.



"Dia telah tumbuh dewasa. Di sini, kepercayaan dirinya bertambah. Dia datang dari Chelsea, lalu ke Florence (Fiorentina) dan membuktikan semua orang dengan performa menawan," buka Klopp dalam konferensi pers jelang pertandingan.



"Kedewasaannya makin menjadi di Roma. Kami beruntung saja memilikinya. Tiap striker andal tidak selalu memulai kariernya di usia 18 tahun. Mereka harus mengambil hikmah, dan Salah melakukannya. Dia tenang. Rekan setimnya baik, mereka mau membantu Salah dan sebaliknya," sambungnya.



