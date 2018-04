Bantai City, Liverpool Dapat Peringatan dari Sevilla

Sevilla: Sevilla pernah membobol tiga gol ke gawang Liverpool pada pertemuan kedua penyisihan Liga Champions 2017--2018. Namun, menariknya, pihak Sevillistas mencoba untuk memamerkan kisah itu melalui akun resmi twitter mereka pada Kamis 5 April.



Entah apa tujuan Sevilla mengunggah kisah tersebut. Namun, tindakan mereka lantas menarik perhatian publik.

Bahkan, banyak pihak yang menilai unggahan Sevilla itu seolah untuk memotivasi Manchester City, sekaligus peringatan buat Liverpool. Sebab, mereka mengunggah hal tersebut sehari setelah The Citizens dikalahkan Liverpool dengan skor 0-3 pada leg pertama babak perempat final Liga Champions 2017--2018.



Bagi Sevilla, mengejar ketinggalan tiga gol dari Liverpool bukan hal mustahil. Sebab, mereka pernah membobol The Reds sebanyak tiga gol.



Kisah itu pernah dilakukan Sevilla ketika berjumpa dengan Liverpool pada pertemuan kedua penyisihan Grup E Liga Champions, 21 November. Sayangnya, Los Nervionenses kebobolan tiga gol juga sehingga harus mengakhiri laga dengan skor imbang 3-3.





3-0 down to @LFC?



Been there, done that ???? pic.twitter.com/GH6B0ZFVRL