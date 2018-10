Naby Keita Dilarikan ke Rumah Sakit pada Laga Kontra Napoli

Naples: Gelandang Liverpool, Naby Keita, harus dilarikan ke rumah sakit saat membela timnya menghadapi Napoli pada fase grup Liga Champions, Kamis 4 Oktober dinihari. Ia diduga mengalami cedera punggung.



Keita ditarik keluar saat laga baru berjalan 19 menit setelah mendapat perawatan darurat tim medis menyusul kesakitan pada punggungnya. Pemain berusia 23 tahun itu digantikan Jordan Henderson.



#LFC can confirm Naby Keita was taken to hospital in Naples on Wednesday evening during the first half of the Champions League fixture with SSC Napoli.https://t.co/56XWb3JO5P