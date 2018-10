Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Dini Hari Nanti

Jakarta: Game week kedua fase grup Liga Champions 2018--2019 akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti. Dua pertandingannya akan diputar lebih awal, sedangkan enam sisanya baru berlangsung pada pukul 02.00 WIB.



Paris Saint Germain kontra Red Star Belgrade termasuk laga pertama yang dimainkan pada pukul 23.55 WIB. PSG yang unggul di atas kertas diprediksi tampil lebih agresif karena belum memiliki poin dari game week pertama.

Beralih ke deretan pertandingan pada pukul 02.00 WIB, setidak ada tiga laga yang tergolong big match, yakni Borussia Dortmund vs Monaco, Tottenham Hotspur vs Barcelona dan Napoli vs Liverpool.



Masing-masing pertandingan tentu menarik karena tiap tim diisi oleh para pemain terbaik dunia. Kendati demikian, dari enam tim papan atas Eropa tersebut, hanya Spurs dan Monaco saja yang belum memiliki poin.



Besar kemungkinan, Spurs akan tampil lebih agresif ketika menghadapi Barcelona. Sebab, selain bernafsu ingin mengoleksi poin, pertandingannya juga berlangsung di Wembley Stadium yang merupakan markas Spurs.



Monaco yang berasal dari Prancis masih agak berat untuk meraih poin lewat game week kedua. Pasalnya mereka akan bertandang ke Stadion Signal-Iduna-Park yang dipenuhi suporter Borussia Dortmund. Meski begitu, apapun bisa terjadi di lapangan.



Berikut jadwal Liga Champion pada malam dan dini hari nanti:



Rabu, 3 Oktober 2018

23.55 WIB: Paris Saint Germain vs Red Star Belgrade

23.55 WIB: Lokomotiv Moscow vs Schalke 04



Kamis, 4 Oktober 2018

02.00 WIB: Atletico Madrid vs Club Brugge

02.00 WIB: Borussia Dortmund vs Monaco

02.00 WIB: PSV Eindhoven vs Inter

02.00 WIB: Tottenham Hotspur vs Barcelona

02.00 WIB: Napoli vs Liverpool

02.00 WIB: Porto vs Galatasaray







(KAU)