Dramatis, Liverpool ke Final via Drama Enam Gol Kontra Roma

Roma: Langkah Liverpool menapaki final Liga Champions 2017--2018 diraih secara dramatis via drama enam gol kontra AS Roma, Kamis 3 Mei dini hari WIB. The Reds lolos ke final mengantongi keunggulan agregat 7-6, meski pada leg kedua semifinal kalah 2-4 dari Roma di Stadio Olimpico.



Menelan kekalahan 2-5 pada leg pertama di Anfield, Roma langsung menkan di awal laga. Namun alih-alih mengejar devisit gol, gawang mereka malah kebobolan di menit sembilan oleh Sadio Mane memanfaatkan sodoran Roberto Firmino.

Sayang, gol itu harus dibayar mahal oleh James Milner setelah membuat gol bunuh diri menit 15. Bola serangan sayap Roma yang hendak disapu Trent Alexander Arnold justru mengenai muka Milner dan berbalik masuk ke gawang Loris Karius.



Tak tinggal diam, Liverpool kembali berhasil unggul 2-1 saat memasuki menit 25. Giorginio Wijnaldum yang lolos jebakan offside mampu melepaskan sundulan yang gagal diantisipasi sempurna Alisson Becker.

Edin Dzeko membuat mental Roma kembali bangkit usai menyamakan kedudukan di babak kedua, menit 52. Bola muntah sepakan Stephan El Sharaawy diteruskan tembakan mendatar Dzeko dan membuat skor kembali sama kuat 2-2.Radja Nainggolan membuka asa Giallorossi lolos ke final setelah membalikkan keadaan menjadi 3-2 menit 86. Tembakan mendatar jarak jauhnya yang membentur tiang dalam tak mampu diantisipasi Karius.Roma hampir memaksa Liverpool memainkan babak tambahan setelah mencetak gol penalti yang dieksekusi Nainggolan menit 90+4. Sayang, skor 4-2 menjadi hasil akhir di laga tersebut.Liverpool akhirnya memastikan diri lolos ke final dengan keunggulan agregat 7-6. The Reds dipastikan akan menantang Real Madrid di partai puncak pada 27 Mei mendatang.: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, El Shaarawy, Dzeko.Cadangan: Skorupski, Jesus, Under, Gonalons, Peres, Gerson, Antonucci.: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum, Milner, Henderson; Mane, Salah, Firmino.Cadangan: Mignolet, Clyne, Klavan, Moreno, Ings, Solanke, Woodburn.(REN)