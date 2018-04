Bus City Diserang Fan Liverpool, Klopp Minta Maaf

Liverpool: Aksi tak terpuji dilakukan pendukung Liverpool beberapa saat sebelum pertarungan melawan Manchester City. Bus yang ditumpangi para pemain City mendapatkan serangan dari para suporter The Reds.



Insiden itu terjadi ketika bus City sedang menuju stadion Anfield. Tak hanya proyektil, lemparan botol juga diarahkan suporter ke arah bus. Dalam video yang diunggah media Inggris, Independent dan BT Sport tampak ada percikan api di atap bus City.

Mendengar insiden tersebut, Liverpool dan juga pelatih Juergen Klopp mengutuk perbuatan tak terpuji yang dilakukan fan tuan rumah. Ia juga meminta maaf atas insiden yang menimpa para pemain City.

