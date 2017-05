2006: Awal Superioritas Barcelona di Liga Champions

Metrotvnews.com, Paris: Pada hari ini, 17 Mei 2006 lalu, Barcelona mengawali superioritas mereka di kompetisi Liga Champions. Azulgrana kembali mampu merajai Eropa dengan memenangkan gelar Liga Champions keduanya sepanjang sejarah, setelah terakhir didapat musim 1991--1992.



Generasi emas Barcelona yang dipimpin Charles Puyol sebagai kapten mampu melaju hingga partai final musim tersebut. Selain itu, nama macam Ronaldinho, Samuel Eto'o, dan Andres Iniesta juga menjadi pemain kunci yang paling ditakuti saat itu.

Namun, Barcelona mendapat lawan yang tak bisa dianggap remeh, yakni Arsenal. Pasalnya, musim tersebut pun masih menjadi masa keemasan Therry Henry dan beberapa nama lain macam Freddie Ljungberg, Sol Campbell, hingga Aleksandr Hleb bersama The Gunners.Kedua tim sudah memperlihatkan kekuatannya di fase grup dengan sama-sama keluar menjadi juara grup. Barcelona menjuarai Grup C dengan berbekal lima kemenangan, satu imbang, dan tak terkalahkan, pun begitu dengan Arsenal yang menjuarai Grup B yang mencatat statistik sama.Chelsea, Benfica, dan AC Milan pun menjadi korban Azulgrana yang mengantarkannya ke final. Sementara, The Gunner berhasil menyingkirkan Real Madrid, Juventus, dan Villarreal mulai dari babak 16-besar hingga semifinal.Tibalah kedua tim bertemu pada partai puncak di Stade de France. Kedua tim bertarung sengit sejak menit awal, sebelum petaka datang menghampiri Arsenal menit ke-18 yang harus bermain dengan 10 orang karena kiper Jens Lehmann diusir wasit setelah melanggar Eto'o.Namun, hal itu tak membuat nyali tim Meriam London ciut. Arsenal malah mampu membuka keunggulan menit ke-37 lewat gol tandukan Campbell yang bertahan hingga turun minum.The Gunners tampak kian diatas angin dan bersiap menyambut gelar Liga Champions pertama mereka setelah masih unggul 1-0 hingga menit ke-70. Sayang, impian itu dibuyarkan Eto'o yang mencetak gol penyeimbang enam menit kemudian.Umpan tarik Iniesta berhasil dijangkau Eto'o yang langsung menaklukkan kiper pengganti, Manuel Almunia. Impian The Gunners pun akhirnya benar-benar buyar di menit ke-81 usai Juliano Belletti mencetak gol dan membalikkan keadaan menjadi 2-1 bagi Barcelona.Skor itu pun terus bertahan hingga wasit meniup peluit akhir laga. Barcelona pun berhak atas gelar Liga Champions kedua mereka yang membuka jalur gelar selanjutnya dua musim berikutnya.Azulgrana mampu menambah tiga gelar Liga Champions lagi yang didapatkan pada musim 2008--2009, 2010--2011, dan terakhir pada musim 2014--2015. (TDIFH)(REN)