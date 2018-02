Firmino Janji buat Porto Menderita

Liverpool: Roberto Firmino mengaku sangat bersemangat menjelang pertandingan Liverpool kontra FC Porto di leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Estadio do Dragao, Kamis, 15 Februari dini hari WIB. Ia menilai, para pemain The Reds akan membuat pemain Porto menderita.



Kemenangan pada laga nanti memang sangat penting bagi Liverpool untuk membuka kans lolos ke babak perempat final. Apalagi, The Reds sudah sembilan tahun tidak pernah lolos ke babak perempat final di Liga Champions.

Firmino mencetak gol ke-20 pada musim ini saat Liverpool menang 2-0 atas Southampton di ajang Liga Primer Inggris pada akhir pekan lalu. Ia pun sangat antusias berjumlah dengan Porto, yang pernah memenangi Liga Champions pada musim 2003--2004.

"Saya merasa yakin kami akan membuat mereka kesulitan. Kami akan membuat mereka menderita," ujar Firmino"Porto adalah tim yang sangat bagus dengan tradisi di Liga Champions. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan kami harus bermain dengan penampilan terbaik," ujarnya.Di pertandingan ini, Mohamed Salah sedang memburu gol ke-30 pada musim ini. Firmino mengaku akan melakukan apa saja yang ia bisa untuk membantu rekan setimnya itu."Saya akan melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Mo mencetak gol dan membantu semua tim. Saya juga ingin membantu diri saya memiliki musim yang bagus." tambahnya.Liverpool memiliki catatan impresif atas Porto. Dari lima pertemuan terakhir, The Reds belum pernah kalah dari tim raksasa Portugal itu. (liverpoolfc)(ASM)