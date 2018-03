Direktur Olahraga Sebut AS Roma Tidak Beruntung

Roma: Direktur olahraga Roma Ramon Rodriguez Verdejo Atau biasa disebut Monchi buka suara soal hasil undian babak perempat Liga Champions untuk AS Roma. Ia menilai Giallorossi tidak beruntung karena harus berhadapan dengan Barcelona.



Undian babak delapan besar Liga Champions 2017--2018 telah selesai bergulir di markas besar UEFA yang berada di Nyon, Swiss, Jumat 16 Desember. Salah satu hasilnya adalah mempertemukan Barcelona dengan Roma.

Di atas kertas, Barca terbilang lebih unggul karena sejauh ini jadi tim yang belum tersentuh kekalahan, bersama dengan Liverpool.

Rekor pertemuan terakhir mereka juga menunjukkan Blaugrana lebih superior dari Roma. Terakhir kali bertemu di babak penyisihan Grup Liga Champions 2015--2016, Barca sukses menggilas Roma 6-1 di Camp Nou setelah main imbang 1-1 di Olimpico pada leg pertama."Kami tidak memiliki keberuntungan tapi mau tidak mau kami harus memainkannya," kata Monchi."Saya yakin kami memiliki peluang, kami akan terus memainkan permainan kami. Kami tahu itu akan sulit, tapi kami memiliki mental yang kuat," tambahnya.Leg pertama babak perempat final Barcelona dengan AS Roma bakal berlangsung di Camp Now, pada 3 April. Sedangkan untuk leg kedua giliran AS Roma yang menjamu Barca di Stadium Olimpico yang akan berlangsung pada 10 April. (Calciomercato)(REN)