Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Dini Hari Nanti

Jakarta: Pertandingan leg pertama 16 besar Liga Champions 2017 -- 2018 masih menyisakan dua laga. Klub yang akan bertanding dini hari nanti ialah Sevilla, Manchester United, Shakhtar Donetsk, dan AS Roma.



Sevilla langsung mendapatkan tantangan berat menghadapi United. Tercatat, kedua klub tidak pernah bertemu di ajang kompetitif.

Di ajang domestik, Sevilla tampil inkonsisten. Alhasil, mereka hanya berada di peringkat lima La Liga Spanyol. Sedangkan United, mereka kerap tergelincir menghadapi klub-klub yang berada di bawah kualitasnya. Saat ini, Setan Merah berada di peringkat kedua dengan raihan 56 poin.

Pada pertandingan lain, Donetsk menghadapi Serigala Ibu Kota, AS Roma. Dalam 12 tahun terakhir, kedua tim sudah empat kali bertemu. Hasilnya, Donetsk dan AS Roma saling mengalahkan.Tuan rumah tengah percaya diri. Sebab, mereka duduk nyaman di peringkat pertama di negaranya sendiri. Sedangkan Roma, mereka bercokol di posisi ketiga dengan raihan 50 poin.Bagi Anda pencinta Liga Champions khususnya fan tim yang akan bertanding, berikut jadwal siaran langsungnya:Sevilla vs Manchester United (Live - Bein Sport 1/SCTV pukul 02.45 WIB)Shakhtar Donestk vs Roma (Live - Bein Sport 2 pukul 02.45 WIB)(ASM)