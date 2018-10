Jadwal Siaran Lansung Liga Champions: MU vs Juventus

Jakarta: Pekan ketiga Liga Champions 2018-2019 akan bergulir mulai, Selasa 23 Oktober malam nanti. Satu laga yang menyita perhatian adalah pertemuan Manchester United kontra Juventus.



Kedua tim terbilang memiliki sejarah rivalitas panjang di pentas Eropa. Apalagi, baik MU dan Juventus memiliki rekor pertemuan yang terbilang berimbang.

Sejak pertemuan pertama pada 1976 silam di ajang Piala UEFA, kedua tim meraih rekor berimbang. Sama-sama meraih lima kemenangan dan dua hasil imbang.



Kini, keduanya kembali bertemu di penyisihan Grup H Liga Champions musim ini. Juventu memimpin di puncak dengan enam poin, sedangkan MU di posisi kedua dengan empat poin.



Laga yang tak kalah serunya adalah pertemuan Real Madrid kontra Victoria Plzen. Los Blancos wajib bangkit dari performa buruk mereka di beberapa pertandingan terakhir.



Los Blancos telah mengalami tiga kekalahan beruntun sejauh ini, termasuk satu kali di Grup G Liga Champions atas CSKA Moskow. Madrid terakhir kali meraih kemenangan pada 23 September lalu atas Espanyol di La Liga.



Berikut jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini:

23:55 WIB - AEK Athens vs Bayern Muenchen (Live RCTI)

23:55 WIB - Young Boys vs Valencia

02:00 WIB - Ajax vs Benfica

02:00 WIB - Hoffenheim vs Olympique Lyon

02:00 WIB - Shakhtar Donetsk vs Manchester City

02:00 WIB - AS Roma vs CSKA Moskow

02:00 WIB - Real Madrid vs Viktoria Plzen

02:00 WIB - Manchester United vs Juventus (Live RCTI)









(REN)