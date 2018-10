Tumbangkan Plzen, Madrid Kembali ke Jalur Kemenangan

Madrid: Real Madrid mengakhiri rentetan hasil minor dalam enam laga terakhir setelah menumbangkan Viktoria Plzen di Santiago Bernabeu, Rabu 24 Oktober dini hari WIB. Gol-gol dari Karim Benzema dan Marcelo hanya mampu dibalas Patrik Hrosovsky.



Kemenangan ini setidaknya bisa mengurangi tekanan untuk pelatih Julen Lopetegui. Nasib Lopetegui berada di ujung tanduk beberapa minggu belakangan setelah rentetan hasil tidak memuaskan yang diraih Madrid.

Membutuhkan kemenangan untuk keluar dari tekanan, Madrid langsung menekan sejak peluit dibunyikan. Alhasil, Sergio Ramos mendapat peluang di menit kelima. Sayang sundulannya memanfaatkan sepak pojok Toni Kroos masih membentur mistar gawang Plzen.



Gol yang ditunggu El Real akhirnya datang pada menit ke-11. Benzema mencetak gol melalui tandukan setelah memanfaatkan umpan silang Lucas Vazquez.



Benzema mendapat peluang untuk menggandakan keunggulan bagi Madrid pada menit ke-30. Sayangnya, sepakan penyerang asal Prancis itu masih bisa diamankan kiper Plzen, Ales Hruska.



Selepas gol Madrid, Plzen mendapatkan beberapa peluang. Namun penyelesaian akhir yang buruk tidak bisa membawa Plzen mencetak gol. Hingga turun minum, Madrid masih memimpin 1-0 atas Plzen.



Di babak kedua, Madrid masih mendominasi penguasaan bola. Alhasil gol kedua mampu tercipta pada menit ke-55 setelah Marcelo menyambut umpan Gareth Bale.



Modric hampir menambah keunggulan Madrid. Sayang usahanya pada menit ke-61 masih bisa dihalau Hruska.



Terlalu asyik menyerang membuat Madrid kehilangan konsentrasi di lini belakang. Hasilnya Keylor Navas harus rela memungut bola dari gawangnya pada menit ke-79. Hrosovsky mencetak gol setelah memanfaatkan umpan Ales Cermak.



Gol Hrosovsky menjadi yang terakhir di pertandingan ini. Meski kedua tim memiliki beberapa peluang lain, penampilan gemilang masing-masing kiper membuat skor 2-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.



Kemenangan ini memperkokoh posisi Los Merengues di puncak klasemen Grup G dengan koleksi enam poin. Meski AS Roma memiliki selisih gol yang lebih baik, mereka kalah head to head dengan Madrid.



Susunan pemain:

Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas; Lucas Vazquez, Sergio Ramos (C), Nacho Fernandez, Marcelo; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Gareth Bale ('75), Karim Benzema ('88), Isco ('54)



Cadangan: Thibaut Courtois, Raphael Varane, Alvaro Odriozola, Federico Valverde ('54), Marco Asensio ('75), Mariano Diaz ('88), Vinicius Junior



Viktoria Plzen (4-2-3-1): Ales Hruska; Radim Reznik, Lukas Hejda, Roman Hubnik (C), David Limbersky; Roman Prochazka ('65), Patrik Hrosovsky; Milan Havel ('76), Ales Cermak, Milan Petrzela ('86); Michael Krmencik



Cadangan: Matus Kozacik, Ludek Pernica, Pavel Bucha, Tomas Horava ('65), Ubong Ekpai ('76), Jakub Reznicek ('86), Tomas Chory



