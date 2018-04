Ramos Terancam Absen pada Leg Pertama Semifinal

Madrid: Kapten Real Madrid Sergio Ramos terancam kembali absen pada semifinal pertama Liga Champions. Dia diyakini telah melanggar aturan suspensi UEFA dengan berada di pinggir lapangan.



Sejatinya, Ramos sedang menjalani sanksi satu laga karena akumulasi kartu kuning yang didapatnya pada leg pertama melawan Juventus di Allianz Stadium.

Pada babak pertama di Santiago Bernabeu, Ramos terlihat masih di tribun VIP bersama rekannya. Tapi memasuki babak kedua dan Madrid tertinggal atas Juve, bek internasional Spanyol itu telah berada di terowongan menuju ruang ganti. Sesaat ia juga mendekati bangku cadangan El Real.

