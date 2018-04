Sebelum Hadapi Liverpool, Skuat Roma Kenang Tragedi Hillsborough

Liverpool: Skuat AS Roma menunjukkan sikap respek yang tinggi kepada Liverpool. Sebelum bertanding, mereka menyempatkan diri berkeliling Stadion Anfield dan bersimpati terhadap 96 jiwa korban tragedi Hillsborough.



Rombongan tim AS Roma, termasuk jajaran pelatih dan para pemainnya telah tiba di Liverpool pada Senin 23 April waktu setempat. Menjelang malam harinya, mereka semua berjalan-jalan ke Stadion Anfield sambil dipandu perwakilan Liverpool.



Selain ditunjukkan betapa megah dan istimewanya Anfield, skuat Roma juga diajak ke salah satu bagian stadion yang memiliki prasasti korban tragedi Hillsborough 1989. Di sana mereka mengheningkan cipta sejenak sambil memberikan karangan bunga.

Daniele De Rossi selaku kapten Roma turun langsung untuk memberikan karangan bunga di depan prasasti. Itu dilakukan, setelah rombongan mendengar penjelasan singkat dari sang pemandu tentang terjadinya tragedi mematikan tersebut.



Club captain Daniele De Rossi lays a wreath at the Hillsborough memorial on behalf of the #ASRoma squad in remembrance of the 96 fans who lost their lives in 1989. pic.twitter.com/RrgYhIK18j