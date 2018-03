Mourinho Senang Para Pemain Manchester United Sedih

Manchester: Terjungkalnya Manchester United dari Liga Champions membuat Juan Mata dan kawan-kawan bersedih. Namun, manajer Jose Mourinho justru senang dengan hal tersebut.



The Red Devils tersengat dua gol dalam tempo cepat yang dilesakkan Wissam Ben Yedder di babak kedua. Romelu Lukaku baru berhasil memperkecil kekalahan menit 85, tapi skor 2-1 untuk kemenangan Sevilla tetap bertahan hingga peluit akhir pertandingan.

Pasca pertandingan, Mourinho mengatakan jika gol pertama di laga tersebut merusak semua fokus anak asuhnya. Segalanya menjadi sulit ketiha Ben Yedder mencetak brace dalam tempo kurang dari lima menit.



"Saya rasa gol pertama adalah yang terpenting di laga ini, bukan hanya karena skor tanpa gol di leg pertama, tapi juga karena pentingnya babak 16 besar ini," ujar The Special One dikutip dari laman resmi klub.



"Sulit menghadapi tim kuat seperti Sevilla. Gol pertama sangat berpengaruh terhadap mental dan psikologis pemain. Sevilla akan puas dengan skor 0-0, mungkin itulah yang membuat mereka bermain lebih lepas," sambung mantan pelatih Real Madrid dan Inter Milan itu.



Mourinho kemudian mengatakan jika para pemainnya tengah dalam kondisi muram akibat kekalahan ini. Namun demikian, ia justru senang dan menilai hal tersebut adalah sesuatu yang bagus.



"Tentu saja, semua orang sedih, lalu saya bilang ke mereka bahwa saya senang dengan kesedihan ini, sangat senang. Tapi, tak ada waktu banyak untuk itu. Saya hanya meminta anak-anak untuk kembali latihan dalam fokus menghadapi laga berikutnya," ungkap Mourinho.



Setan Merah masih berpeluang meraih setidaknya satu gelar juara, yakni Piala FA. Mereka akan menghadapi Brighton & Hove Albion pada Sabtu akhir pekan ini.



