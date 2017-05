Bukti Antoine Griezmann Mati Kutu di Bernabeu

Metrotvnews.com, Madrid: Leg pertama semifinal Liga Champions 2016 -- 2017 antara Real Madrid kontra Atletico Madrid berakhir untuk kemenangan tuan rumah. Madrid unggul 3-0 melalui hattrick Cristiano Ronaldo.



Kemenangan ini membuat langkah Madrid ke final kian terbuka. Boleh dibilang, satu kaki Madrid sudah ada di final.

Antoine Griezmann's game by numbers vs. Real Madrid:



0 touches inside the box

0 chances created

0 take-ons

0 shots



Didn't get a sniff. pic.twitter.com/ledUwBF9L3