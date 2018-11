Prediksi Inter Milan vs Barcelona: Nerazzurri Punya Modal Bagus

Jakarta: Inter Milan akan menjamu Barcelona pada laga keempat penyisihan Grup B Liga Champions, di Stadio Giuseppe Meazza, Rabu 7 Oktober dini hari WIB. Pertandingan ini krusial karena akan menentukan kelolosan kedua tim.



Pada laga pertama yang berlangsung di Camp Nou Barca sukses mengalahkan Inter dengan skor 2-0 meski bermain tanpa bintang mereka Lionel Messi. Dua gol dicetak oleh Rafinha dan Jordi Alba.

Saat ini Barca memimpin klasemen dengan torehan sembilan poin setelah menang dalam tiga laga awal. Sedangkan Inter berada di posisi kedua dengan torehan enam poin. Adapun, Tottenham Hotspur dan PSV Eindhoven masing-masing baru memiliki satu poin.



Jika kembali sukses mengulang kemenangan atas Inter, Barca dipastikan lolos dengan status juara grup meski masih ada dua laga tersisa. Sementara skenario kelololosan Inter adalah; menang atas Barca dan di pertandingan lain Tottenham vs PSV di Wembley berkesudahan imbang.



Jelang laga, Inter memiliki kans untuk menang. Bukan tanpa alasan, pasukan Luciano Spalletti memiliki modal yang lebih baik ketimbang calon lawannya Barcelona.



Reaksi Inter setelah kalah dari Barca sangat baik. Dalam dua laga terakhir mereka di Serie A, Mauro Icardi dan kolega meraih dua kali kemenangan beruntun. Hebatnya lagi, mereka mencetak delapan gol dan sama sekali tidak kebobolan!



Di sisi lain, meski sempat meraih kemenangan telak 5-1 dari Real Madrid, penampilan Blaugrana di dua laga terakhir tidak terlalu meyakinkan. Setelah hanya menang tipis 1-0 melawan Cultural Leonesa, Barca juga susah payah meraih kemenangan 3-2 di markas Rayo Vallecano.



Peluang Inter cukup terbuka. Salah satu alasannya, Barca belum diperkuat oleh Messi meski sang pemain kabarnya sudah pulih dari cedera patah lengan. Sementara itu, Inter akan mendapatkan tambahan amunisi segar dengan kehadiran Radja Nainggolan yang absen di Camp Nou akibat cedera.



Prediksi susunan pemain:



Inter Milan: Handanovic, D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah, Gagliardini, Brozovic, Nainggolan, Candreva, Perisic, Icardi.



Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Rafinha, Suarez, Coutinho.



Head to Head Inter Milan vs Barcelona:



(24-10-2018) Liga Champions: Barcelona 2-0 Inter Milan

(28-04-2010) Liga Champions: Barcelona 1-0 Inter Milan

(20-04-2010) Liga Champions: Inter Milan 3-1 Barcelona

(24-11-2009) Liga Champions: Barcelona 2-0 Inter Milan

(16-09-2009) Liga Champions: Inter Milan 0-0 Barcelona



Prediksi medcom.id:

Inter Milan 40-60 Barcelona



