Manchester City Favorit Juara Liga Champions

Madrid: Striker Atletico Madrid Antoine Griezmann menjagokan Manchester City untuk memenangkan Liga Champions musim ini. Pesepak bola 27 tahun itu mengatakan bahwa keberadaan Pep Guardiola sebagai manajer mereka menjadi alasan utama.



"Bagi saya, Manchester City adalah favorit karena mereka memiliki Pep Guardiola sebagai pelatih," kata Griezmann seperti dikutip Kicker.

Baca juga: Prediksi Juventus vs Manchester United: Adu Tajam Kedua Sayap



Selain The Citizens, Griezmann juga menjagokan Juventus dan Barcelona untuk menjuarai trofi Si Kuping Besar. Alasannya sederhana, karena mereka memiliki Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.



"Lalu Juventus dan Barcelona ada di belakang mereka karena mereka memiliki Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kemudian saya melihat kami berada di belakang mereka," lanjut bintang Prancis tersebut.



City berpeluang menjuarai Liga Champions jika mampu lolos dari babak grup. The Sky Blues saat ini memimpin persaingan di grup F dengan nilai enam poin dari tiga pertandingan dan bisa memperlebar jarak dengan peringkat kedua jika mampu menang atas Shaktar Donetsk, Kamis 8 November dini hari nanti di Etihad Stadium.



Video: Masyarakat Antusias Sambut Piala AFF 2018









(ASM)