Suporter Roma Serang Pendukung Liverpool Pakai Gesper, Satu Orang Tua Terkapar

Liverpool: Keseruan pertandingan Liverpool kontra AS Roma tercoreng oleh aksi brutal pendukung tim tamu. Mereka memukuli, menendang, bahkan menggunakan gesper untuk menyerang suporter tuan rumah.



Dari rekaman video yang diambil oleh jurnalis BBC News, Dan Roan, terlihat satu orang yang diduga suporter The Reds terkapar tak berdaya persis di depan Stadion Anfield. Tak berhenti, kumpulan pria berbaju hitam ganti menghajar satu orang lainnya menggunakan gesper.

Dalam video yang diunggah Roan, ada satu petugas pengaman yang tak bisa berbuat banyak lantaran banyaknya suporter berbaju hitam yang diduga kuat pendukung Roma menggerombol menyerang pendukung Liverpool.



Unpleasant scenes outside Anfield a few mins ago, one L’pool fan injured pic.twitter.com/II9r9QZuL6