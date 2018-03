PREDIKSI ROPAN: MU Berpeluang Lolos, Chelsea Sulit Menang di Camp Nou

Pekan ini menjadi pekan yang menegangkan untuk menentukan siapa empat tim yang akan menyusul sekaligus melengkapi komposisi delapan besar di babak perempat final Liga Champions.



Rabu 14 Maret dini hari WIB, Manchester United akan menjamu Sevilla di Old Trafford. AS Roma menerima tamunya Shakhtar Donetsk di Olimpico. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan FC Barcelona vs Chelsea dan Besiktas jumpa Bayern Muenchen di Turki, sehari berselang, (Kamis 15/3) dini hari WIB.

United yang akhir pekan lalu memukul Liverpool 2-1 di Old Trafford untuk memantapkan posisinya di peringkat kedua klasemen Liga Primer Inggris, kini harus bersiap meladeni Sevilla dalam leg kedua babak perdelapan final Liga Champions.



Ini laga yang tidak mudah bagi Setan Merah walaupun mereka sanggup memaksakan hasil imbang tanpa gol di leg pertama yang dimainkan di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, markasnya Sevilla.



Satu hal yang menguntungkan MU, karena Romelu Lukaku dkk bermain di hadapan pendukung fanatiknya. Kelompok suporter yang militan dan sangat memberi pengaruh dalam membantu semangat dan performa The Red Devils.



Baca juga: Sevilla Menatap Sejarah di Old Trafford

Faktor kandang ini harus dimanfaatkan United. Pasukan Jose Mourinho itu tercatat hanya sekali kalah di kandangnya ketika dipukul Manchester City dalam Derby Manchester musim ini.Di Liga Champions musim ini sejak babak grup, MU tidak terkalahkan di Old Trafford. Namun menghadapi Sevilla, dipastikan MU akan mendapatkan perlawanan sengit dan bukan mustahil tim asuhan Vincenzo Montella itu membuat kejutan.Sevilla memiliki mental kuat Eropa, dengan menyabet tiga gelar juara Liga Europa secara beruntun dalam lima tahun terakhir. Mereka bisa menyulitkan United sepanjang laga, sebagaimana yang diperlihatkan Sevilla di leg pertama.Sevilla punya materi pemain yang merata di semua lini. Meskipun mereka baru saja kalah dari Valencia dalam lanjutan kompetisi La Liga akhir pekan lalu, namun itu tak akan berpengaruh buat Jesus Navas dan kawan-kawan. Sevilla akan menantang Manchester United dalam permainan terbuka, dan ini membuat Mourinho harus berhati-hati menurunkan susunan sebelas pemain pertama.Mungkin saja starting eleven MU akan berkiblat kembali pada pakem saat Mourinho berhadapan dengan Liverpool. Tapi dalam permainan pragmatis ala Mourinho, bila MU lebih banyak bertahan dan memilih melancarkan serangan balik, ini bisa fatal. Sevilla punya ujung tombak berbahaya dalam diri Luis Muriel. Itu belum termasuk dukungan dari lini kedua yang dihuni Ever Banega, Steven N'Zonsi, Franco Vazquez, Pablo Sarabia dan Joaquin Correa.Setidaknya Mourinho mau belajar dari leg pertama di mana MU nyaris kalah dan hanya karena kepiawaian seorang David De Gea di bawah miatar gawang, MU bisa terselamatkan dari kekalahan. Nemanja Matic dan Scott McTominay, adalah dua gelandang bertahan yang akan bekerja keras guna menahan serangan Sevilla yang selalu dimulai dari lini kedua.Pertahanan MU juga harus fokus untuk tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Sevilla cukup menang dengan 1-0 akan memberikan tiket ke perempat final. Ini yang berbahaya, karena satu gol Sevilla bisa memengaruhi hasil laga, terutama bila berkesudahan imbang 1-1 atau 2-2. Sevilla bisa lolos dalam perhitungan gol tandang. Pasar taruhan menjagokan MU dengan melepas 0: 3/4 terhadap Sevilla. Bermain untuk MU jauh lebih baik, walau persentase gol tipis dengan kemungkinan 55-45.Satu pertandingan perdelapan final yang juga dinantikan banyak orang adalah pertemuan Barcelona dan Chelsea. Gol tandang Lionel Messi di Stamford Bridge, memberi keuntungan buat La Blaugrana di Camp Nou.Namun hasil seri 1-1 yang terjadi di leg pertama, tak langsung menjamin bahwa Barcelona akan dengan gampang melangkahi Chelsea. Duel mereka bakal berlangsung alot di mana Chelsea akan main habis-habisan untuk mencuri kemenangan.Peluang Chelsea untuk lolos ke perempat final masih terbuka, karena tim asuhan Antonio Conte hanya butuh kemenangan 1-0 atau 2-1 untuk membawanya ke babak delapan Besar. Jika hasil akhir 2-2, maka Chelsea akan dinyatakan sebagai pemenang dengan gol tandang yang lebih baik, meski secara agegrat 3-3.Tampaknya kubu Barcelona menyadari akan kemungkinan ini, di mana mereka akan tersisih jika membiarkan Chelsea mencetak gol lebih dulu. Dalam leg pertama pun ketika Willian mampu menciptakan gol untuk Chelsea, Messi baru bisa menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan kesalahan operan pemain belakang Andreas Christensen, yang diserobot Andres Iniesta. Barcelona akan kesulitan jika Chelsea unggul duluan.Untuk bisa memenangkan laga ini, Ernesto Valverde akan memainkan formasi 4-3-3 dengan varian berkembang jadi 4-4-1-1 atau dengan 4-1-4-1. Luis Suarez tetap jadi target man sedangkan Messi bermain dari belakang dengan bantuan Paulinho, Andres Iniesta maupun Ivan Rakitic. Sementara Sergio Busquets akan memainkan perannya sebagai gelandang jangkar berada di depan dua bek tengah Gerard Pique dan Samuel Umtiti.Diperkirakan Barcelona akan langsung menekan dan menguasai jalannya laga dengan mengontrol permainan melalui Iniesta, Rakitic dan Messi. Opsi lain adalah memainkan Ousmane Dembele untuk mendukung 4-3-3 Valverde dengan Dembele bermain melebar di sisi kanan dan Messi di sisi kiri. Tiga gelandang Barcelona akan diisi oleh Busquets, Rakitic dan Iniesta.Merespons 4-3-3 Barcelona, maka Antonio Conte bisa memainkan 3-4-2-1. Hanya saja tiga bek sejajar yang dibangun Conte haruslah sosok yang tepat. Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen dan Antonio Rudiger bisa jadi andalan, walau Gary Cahill sebenarnya dapat dimainkan lebih awal. Kini, tergantung Conte melihat mana pemain yang lebih siap untuk bisa meredam Suarez dan Messi.N'golo Kante adalah pemain pemukul yang juga dapat membantu tiga bek Chelsea dalam upaya menghentikan pergerakan Messi. Empat gelandang Chelsea dituntut lebih dinamis dan selalu cepat dalam memotong umpan lawan sebelum sampai ke kaki Suarez maupun Messi. Inilah tugas berat yang bakal dipikul oleh Kante, Cesc Fabregas, Marcos Alonso dan Davide Zapacosta.Eden Hazard dan Wilian menjadi pilihan tepat jika diturunkan Conte untuk mendukung striker Alvaro Morata. Masalahnya, apakah Morata jadi pilihan pertama atau justru Conte lebih memilih Oliver Giroud. Sebuah dilematis yang dihadapi Conte, tapi kalau disuruh memilih siapa di antara kedua striker tersebut yang lebih cocok dimainkan melawan Barcelona, maka nama Morata jauh lebih ditakuti lini belakang Barcelona ketimbang Giroud.Pasar taruhan William Hill mengunggulkan Barcelona dengan persentase 60-40 bahkan mendekati ke 70-30. Hal ini terlihat dalam angka 0: 1 1/2. Barcelona menang dengan lebih dari satu gol sangat besar kemungkinannya.Di pertandingan lain, Muenchen sudah bisa dipastikan lolos ke babak perempat final usai menang telak 5-0 di Allianz Arena. Laga di Vodavone Stadium nanti diyakini hanya jadi pertandingan formalitas buat Muenchen dan pertaruhan gengsi buat Besiktas.Persaingan menarik tersaji di Stadion Olimpico saat AS Roma berupaya membalikkan keadaan setelah kalah 1-2 dari Shakhtar Donetsk di Ukraina.Kemenangan telak 3-0 atas Torino di Serie A menjadi modal penting bagi Edin Dzeko dkk untuk menuntaskan misi menang 1-0 untuk lolos ke perempat final. Apalagi, mereka akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri di Olimpico. Jika Napoli saja bisa menang 3-0 saat menjamu Shakhtar di fase grup, maka, bukan tak mungkin Roma juga bisa menjinakkan Shakhtar.Namun, kubu I Giallorossi tak lantas bisa santai menyambut laga ini. Shakhtar Donetsk bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Mereka datang dengan membawa rekor enam kemenangan beruntun.Sementara itu dalam lanjutan leg kedua babak perdelapan final Liga Europa, dari delapan partai yang digelar Kamis (15/3), pusat perhatian memang tertuju pada duel Arsenal versus AC Milan. Kemenangan 2-0 yang diraih The Gunners pada leg pertama di San Siro, setidaknya telah menempatkan satu kaki Arsenal di babak perempat final.Dengan dukungan kuat di Emirates, rasanya Mezut Oezil dan kawan-kawan bisa melenggang ke babak delapan besar Liga Europa. Apalagi Tim asuhan Arsene Wenger hanya perlu hasil imbang atau kalah dengan 1-0, 2-1, 3-2, maka satu tiket menuju perempat final dalam genggaman mereka. Kondisi ini lebih nyaman buat Arsenal ketimbang AC Milan yang berada dalam situasi sulit.Milan datang ke kota London dengan mengemban misi berat setelah kegagalan pasukan Gennaro Gattuso, di leg pertama di mana mereka bukan hanya kalah dengan dua gol, namun tidak sanggup mencetak sebiji gol ke gawang Arsenal. Dengan target membalikan keadaan menang 3-0 di Emirates, sepertinya terlalu berat untuk I Rossoneri.Jangankan tiga gol, untuk menciptakan satu gol ke gawang Arsenal, Leonardo Bonucci dan kawan-kawan tidak akan mendapatkan itu dengan mudah. Taktik Arsenal adalah memancing semua pemain Milan keluar menyerang, dan counter attack mematikan segera dilancarkan anak-anak Arsenal untuk memastikan langkah mereka ke babak selanjutnya.Arsenal mungkin perlu satu gol saja untuk mengunci tiket mereka. Pasar taruhan menjagokan Arsenal dengan melepas voor 0:1/4. Cukup satu gol dan menang tipis, Arsenal menang dalam taruhan, kecuali jika hasil akhir imbang, maka Arsenal kalah dalam pasar taruhan. Untuk meyakinkan anda, maka pilih Arsenal sangat tepat.Manchester United vs Sevilla 55-45Roma vs Shakhtar Donetsk 60-40Besiktas vs Bayern Muenchen 40-60Barcelona vs Chelsea 60-40Lokomotiv Moskow vs Atletico Madrid 50-50Lyon vs CSKA Moskow 60-40Salzburg vs Dortmund 45-55Arsenal vs Chelsea 55-45Dynamo Kiev vs Lazio 50-50Zenit vs Leipzig 55-45Bilbao ba Marseille 50-50Viktoria Plzen vs Sporting Lisbon 45-55(ACF)