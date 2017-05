Mengenang Pertarungan Sengit Juventus vs Monaco

Metrotvnews.com, Jakarta: Juventus memang sedikit diunggulkan ketika bentrok dengan AS Monaco pada leg 1 semifinal Liga Champions 2016--2017, Kamis 4 Mei dini hari WIB. Namun sejarah berkata lain. Pasalnya, Monaco sempat memberikan perlawanan sengit sejak 19 tahun yang lalu.



19 tahun yang lalu atau tepatnya pada 1998, Juventus dan Monaco juga dipertemukan di semifinal Liga Champions. Meski akhirnya Bianconeri keluar sebagai pemenang, namun Monaco berhasil memberikan perlawanan dengan baik dengan memenangkan leg 2.

Pertandingan saat itu sangat menarik dikenang karena para pemainnya merupakan cikal bakal pelatih tenar dan mega bintang dunia. Dari Juventus misalnya. Saat itu, mereka sedang diperkuat Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, Edgar Davids, Didier Deschamps, Zinedine Zidane, Angelo Di Livio dan Antonio Conte.Sementara itu, Monaco juga tidak kalah bersaing dalam segi peta kekuatan. Pasalnya, mereka memiliki bakat-bakat terpendam seperti Fabian Barthez, Thierry Henry, David Trezeguet, Willy Sagnol dan Viktor Ikpeba.Berbeda dengan musim ini. Leg 1 semifinal saat itu bergulir lebih dulu di stadion Juventus yang masih berlokasi di Stadio Delle Alpi. Pertarungan tersebut berlangsung pada 1 April 1998 dan dihadiri oleh 56.550 penonton.Juve sebagai tuan rumah tampil cukup dominan karena mampu memenangkan laga dengan skor telak, 4-1. Saat itu Del Piero mampu mencetak hattrick, namun dua gol darinya lahir dari titik penalti. Sementara itu, gol tambahan Juve dicetak oleh Zidane.Henry yang beberapa tahun kemudian menjelma menjadi legenda Arsenal belum dipercaya sepenuhnya dalam laga ini. Ia baru dimasukkan pada menit ke-68 untuk menggantikan Lilian Martin yang biasanya tampil sebagai sayap kiri. Meski begitu, Monaco hanya mampu membalas Juventus dengan sebiji gol yang dicetak Costinha pada menit ke-42.Susunan PemainJuventus: Peruzzi (c); Torricelli (Conte 59), Iuliano, Montero, Pessotto (Birindelli 46), Di Livio (Tacchinardi 66), Deschamps, Zidane, Davids, Inzaghi, Del Piero.Monaco: Monaco: Barthez (c); Sagnol, Konjic, Christanval, Martin (Henry 68), Diawara, Djetou, Pignol (Da Costa 38), Benarbia (Charnot 74), Trezeguet, Ikpeba.Leg 2 semifinal berlangsung di Stade Louis II pada 15 April 1998. Pertandingan makin sengit dan dramatis karena Monaco mampu mendominasi permainan dan memenangkan pertandingan.Monaco menang 3-2 berkat lesakkan gol Philippe Leonard (38'), Henry (50') dan Robert Spehar pada menit ke-83. Adapun, dua gol balasan Juve dicetak Nicola Amoruso (15') dan Del Piero pada menit ke-74.Sayang, kemenangan Monaco terasa hampa lantaran mereka tetap gagal melaju ke final. Dengan berakhirnya leg 2 tersebut, artinya Juve lolos semifinal dengan skor agregat, 6-4. Namun nahasnya, mereka harus menyerah dengan skor 0-1 ketika berhadapan dengan Real Madrid pada partai final.Susunan PemainMonaco: Barthez (c); Martin, Diawara, Christanval, Leonard (Sagnol 65); Djetou, Benarbia, Collins; Ikpeba (Spehar 69), Henry, Trezeguet.Juventus: Peruzzi; Torricelli, Dimas, Iuliano, Birindelli; Pessotto, Zidane (Pecchia 59), Conte (c), Tacchinardi; Del Piero, Inzaghi (Amoruso 5; Davids 71).Berselang 17 tahun kemudian, Monaco berpeluang besar balas dendam lewat perempat final Liga Champions 2014--2015. Namun, dewi fortuna masih belum berpihak karena Monaco kembali takluk dari Juventus dengan skor agregat, 1-0.Berbeda dengan pertemuan perdana pada musim 1997--1998 yang berlangsung dramatis dan banyak gol, kali ini Monaco dan Juventus bermain pasif atau mengutamakan pertahanan.Juventus hanya mampu menang 1-0 lewat eksekusi penalti Arturo Vidal pada leg pertama di Turin. Nahas bagi Monaco, mereka kembali gagal mengejar defisit gol lantaran ditahan imbang 0-0 di Stade II.Terlepas dari jalannya laga yang membosankan, Juventus tetap berhasil melalui perempat final dan sukses menaklukkan Real Madrid dengan skor agregat 3-2 pada semifinal. Sayang, Juve masih gagal menjadi juara karena ditaklukkan Barcelona, 1-3.(ACF)