Dukungan Mengalir untuk Dortmund Usai Tragedi Ledakan

Metrotvnews.com, Jakarta: Dukungan mengalir dari berbagai klub setelah bus tim Borussia Dortmund terkena ledakan menjelang leg pertama perempat final Liga Champions melawan AS Monaco.



Laga leg pertama babak perempat final antara Borussia Dortmund kontra AS Monaco harus ditunda menyusul adanya ledakan di dekat bus tim Dortmund. Bek Die Borussen, Marc Bartra harus dilarikan ke rumah sakit.

We're sending our support to our friends at @BVB tonight. ? pic.twitter.com/QAAVtzjE4I — Manchester United (@ManUtd) April 11, 2017

Thinking about all of our friends at @BVB this evening. YNWA. pic.twitter.com/yhcugXvPb6 — Liverpool FC (@LFC) April 11, 2017

We'd like to extend our best wishes to @MarcBartra and @BVB! pic.twitter.com/5CLxNxT6ei — FC Bayern English (@FCBayernEN) April 11, 2017

We give all our support to @BVB and wish @MarcBartra an early recovery. — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) April 11, 2017

Todo nuestro apoyo a @MarcBartra, el @BVB y su afición — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 11, 2017

Bus tim Dortmund terkena imbas ledakan satu jam sebelum kick-off saat tengah melintas menuju Stadion Signal Iduna Park, Selasa petang atau Rabu dini hari WIB. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, ledakan yang terjadi hanya beberapa jam jelang pertandingan itu membuat bagian belakang bus tim Dortmund mengalami kerusakan.UEFA menunda pertandingan leg pertama dan dijadwalkan akan digelar pada Rabu 23.45 WIB. Di sisi lain, Barta harus menjalani operasi karena tangannya terkena serpihan kaca akibat ledakan.Mengetahui kejadian tersebut, tim-tim sepak bola dunia langsung memberikan dukungan lewat media sosial. Mereka berharap yang terbaik dan kesembuhan Bartra.Seperti yang ditulis Barcelona di akun twitter resmi mereka. La Blaugrana mendukung kesembuhan Bartra. Selain itu, ada juga Manchester United, Manchester, dan Liverpool yang memberikan dukungan untuk segenap elemen di Dortmund.Bahkan, klub rival Dortmund di Jerman, Bayern Muenchen juga memberikan dukungannya. Mereka juga mendoakan Bartra agar cepat sembuh.(KRS)