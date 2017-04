Jadwal Siaran Langsung Real Madrid vs Bayern Muenchen Dini Hari Nanti

Metrotvnews.com, Jakarta: Leg kedua babak perempat final Liga Champions 2016--2017 akan dimulai pada Rabu 19 April dini hari WIB. Terdapat dua pertandingan yang akan disajikan saat itu. Di antaranya adalah Real Madrid kontra Bayern Muenchen dan Leicester City kontra Atletico Madrid.



Madrid dan Leicester akan tampil sebagai tuan rumah pada leg kedua nanti. Namun, kedua tim tersebut memiliki nasib yang cukup berbeda.

Pada leg kedua, Madrid memiliki banyak keuntungan ketimbang Leicester. Sebab, Los Blancos mampu mengantongi kemenangan saat bertandang ke markas Muenchen dengan skor 2-1 pada leg pertama pekan lalu. Kini, Madrid hanya butuh meraih hasil imbang di Santiago Bernabeu untuk lolos ke babak semifinal.Sementara itu, misi sulit harus dihadapi Leicester pada leg kedua ini. Mereka harus berjuang ekstra untuk meraih kemenangan di markas mereka sendiri saat menghadapi Atletico.Mengingat, The Foxes menelan kekalahan saat bertandang ke markas Atletico pada leg pertama dengan skor 0-1. Leicester setidaknya butuh menang dengan keunggulan dua gol demi lolos ke babak semifinal.Selain kedua laga tersebut, masih ada laga menarik yang akan tersaji pada sore dan malam hari nanti. Di antaranya adalah laga antara Persipura kontra Gresik United dan Metz kontra Paris Saint-Germain.15:00 WIB: Persipura Jayapura vs Gresik United (Live TV One)23:30: Metz vs Paris Saint-Germain (Live BeIN Sports 3)01:45: Real Madrid vs Bayern Muenchen (Live SCTV, BeIN Sports 1)01:45: Leicester City vs Atletico Madrid (Live beIN Sports 2)(PAT)