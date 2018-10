Klopp Larang Skuatnya Memikirkan City

Napoli: Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, mengaku timnya saat ini hanya fokus pada pertandingan lanjutan Grup C Liga Champions melawan Napoli, Kamis 4 Oktober dini hari WIB. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan belum memikirkan persiapan untuk laga pekan kedelapan Liga Primer Inggris menghadapi Manchester City setelah pulang dari Italia.



"Tak ada masalah. Sangat sulit untuk memikirkan hal lain selain laga selanjutnya, kami hanya memikirkan laga selanjutnya, dan bukan laga setelah laga selanjutnya," kata Klopp kepada laman resmi Liverpool.

"Saat ini semua pemain baik-baik saja dan kami akan memanfaatkannya. Kita lihat saja, mungkin ada satu-dua pergantian atau lebih, tapi itu semua demi kepentingan pertandingan ini," ujarnya menambahkan.



Klopp menegaskan bahwa timnya saat ini berada dalam kondisi dan ritme yang baik, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memetik kemenangan di San Paolo.



"Anda tidak bisa mengatakan, 'Oke, Liga Champions di Napoli, saya akan melakukan lima atau enam pergantian susunan pemain' dan untuk City melakukan enam pergantian lagi, lantas siapa enam pemain itu karena mereka sudah main dan tidak bisa main, sungguh sulit," kata Klopp.



Liverpool saat ini sudah mengoleksi tiga poin dari kemenangan atas Paris Saint-Germain dua pekan lalu, dan memimpin Grup C. Sementara di Liga Primer Inggris, Anfield Gank menempati posisi kedua di bawah City. Mereka kalah agresivitas gol meski sama-sama memiliki 19 poin.



