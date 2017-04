Blunder Wasit Mewarnai Kemenangan Real Madrid atas Bayern Muenchen

Metrotvnews.com, Madrid: Real Madrid berhasil mengalahkan Bayern Muenchen dengan skor 4-2 pada leg 2 perempat final Liga Champions 2016--2017, Rabu 19 April. Berkat kemenangan itu, Los Merengues berhak melaju ke semifinal setelah menang agregat 6-3. Sebelumnya, Cristiano Ronaldo dkk berhasil menekuk Die Roten dengan skor 2-1 pada pertemuan pertama.



Ronaldo menjadi bintang Madrid pada leg 2. Striker asal Portugal itu tiga kali memasukkan bola ke dalam gawang Bayern yang masing-masing dibuat pada menit ke-76, ke-104, dan ke-109. Sedangkan satu gol Madrid lainnya dihasilkan Marco Asensio pada menit ke-112.

Real Madrid VS Bayern Munich: the biggest daylight robbery of all time.



This is what people think "scandal of the bridge" was. pic.twitter.com/10nb5Kguvx