Delapan Klub Berpeluang Segel Tiket 16-Besar Liga Champions

Jakarta: Liga Champions bakal memainkan laga keempat fase grup pekan ini. Bersamaan dengan itu, delapan klub berpeluang menyegel tiket 16 besar.



Kedelapan klub tersebut adalah Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Inter Milan, Ajax, Bayern Muenchen, Manchester City, dan Juventus.

Dari grup A, dua klub unggulan Dortmund dan Atletico bakal berpeluang besar menyegel tiket tersebut secara bersamaan. Dengan syarat, kedua klub bermain imbang saat bertemu di Wanda Metropolitano dini hari nanti. Sementara laga Monaco kontra Brugge juga berakhir imbang.



Kondisi yang sama juga ada di Grup B. Laga Inter kontra Barcelona di Giuseppe Meazza bisa menentukan kedua klub untuk lolos. Dengan syarat laga berakhir imbang dan hasil yang sama juga terjadi pada laga Tottenham versus PSV Eindhoven.



Berbeda dengan dua grup di atas, persaingan ketat terjadi di Grup C dan D. Liverpool yang bertandang ke Crvena Zvezda butuh kemenangan. Meski menang, mereka belum bisa memastikan lolos ke fase selanjutnya, mengingat saat ini mereka hanya unggul satu poin dari Napoli dan dua poin dari Paris Saint Germain.



Di Grup D, kemenangan atas Lokomotiv hanya akan memperbesar peluang FC Porto lolos ke babak selanjutnya. Saat ini, The Dragons memimpin klasemen Grup D dengan koleksi tujuh poin diikuti Schalke (5) dan Galatasaray (4 poin).



Untuk Grup E hingga H, ada Ajax, Bayern Muenchen, Manchester City, dan Juventus yang berpeluang lolos ke sistem gugur. Berikut beberapa skenario dari delapan klub yang berpeluang lolos ke 16 besar:



Grup A: Monaco (1 poin) vs Club Brugge (1), Atletico Madrid (6) vs Borussia Dortmund (9)

-Dortmund akan lolos sebagai juara grup jika menang melawan Atletico.

-Atletico akan lolos jika menang atau imbang, jika pada laga lain (Monaco vs Brugge) berakhir imbang.



Grup B: Inter (6) vs Barcelona (9), Tottenham Hotspur (1) vs PSV Eindhoven (1)

-Barcelona akan lolos sebagai juara grup jika menang melawan Inter.

-Inter akan lolos jika menang atau imbang dengan Barcelona, kemudian laga antara Spurs kontra PSV juga berakhir imbang.



Grup E: Benfica (3) vs Ajax (7), Muenchen (7) vs AEK Athens (0)

-Ajax akan lolos jika mereka menang atas Benfica

-Muenchen akan lolos jika menang atas AEK Athens, sementara Benfica kalah dari Ajax.



Grup F: Manchester City (6) vs Shakhtar Donetsk (2), Lyon (2) vs Hoffenheim (2)

-Manchester City akan lolos jika mereka menang atas Donetsk dan Hoffenheim kalah.



Grup H: Valencia (2) vs Young Boys (1), Juventus (9) vs Manchester United (4)

-Juventus akan lolos sebagai juara grup jika mereka berhasil mengalahkan United.

-Juventus akan tetap lolos jika mereka tak menelan kekalahan saat menjamu MU.



Masyarakat Antusias Sambut Piala AFF 2018







(PAT)