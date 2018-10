Jadwal Pertandingan Liga Champions Malam Ini

Jakarta: Liga Champions 2018-2019 akan menjalani pekan kedua yang dimulai Selasa 10 Oktober hingga Rabu 11 Oktober dini hari nanti. Tercatat sebanyak delapan pertandingan dari empat grup akan memulai pekan kedua ini.



Pertandingan pertama akan mempertemukan wakil Jerman, Hoffenheim, kontra juara Liga Primer Inggris, Manchester City. Kedua tim tentunya sama-sama mengincar kemenangan usai meraih hasil tak maksimal di pekan pertama di Grup F.

Laga tersebut akan berbarengan dengan pertandingan antara Juventus kontra Young Boys di Grup H. Di mana laga ini menjadi peluang besar bagi Bianconeri kembali mengemas poin sempurna.

Dini harinya, sejumlah pertandingan menarik pun akan tersaji, salah satunya Manchester United yang akan menjamu Valencia di Grup H. Laga ini bisa menjadi titik kebangkitan Setan Merah setelah mengalami dua kekalahan beruntun.Partai yang tak kalah seru adalah pertemuan Real Madrid dengan tuan rumah CSKA Moskow di Grup G. Serta Bayern Muenchen yang akan menjamu Ajax Amsterdam di Grup E.23:55 WIB - Hoffenheim vs Manchester City23:55 WIB - Juventus vs Young Boys (Live RCTI)02:00 WIB - Bayern Muenchen vs Ajax Amsterdam02:00 WIB - AEK Athens vs Benfica02:00 WIB - Olympique Lion vs Shakhtar Donetsk02:00 WIB - CSKA Moskow vs Real Madrid02:00 WIB - AS Roma vs Viktoria Plzen02:00 WIB - Manchester United vs Valencia (Live RCTI)(REN)