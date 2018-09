Ajax Terlalu Tangguh bagi AEK Athens

Amsterdam: Ajax Amsterdam tampil menawan saat melalui laga pertama Grup E Liga Champions 2018--2019, Kamis 20 September waktu setempat. AEK Athens yang menjadi lawannya saat itu, mereka bantai dengan skor, 3-0.



Jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion Johan Cruijff Arena terpantau berat sebelah. Ajax selaku tuan rumah tampil lebih agresif dengan penguasaan bola hingga 66 persen, sedangkan AEK tak sekalipun mampu menembak ke arah gawang.

Klik: Setelah Ada Kesepakatan, Persib Vs Persija Batal Diundur



Meski begitu, Ajax sempat kesulitan menembus pertahanan AEK ketika memainkan babak pertama. Sebab, tiga gol kemenangan mereka baru tercipta saat memainkan babak kedua.



Nicolas Tagliafico yang berstatus sebagai bek kiri menjadi pemain terbaik Ajax dalam laga ini. Selain disiplin menjaga lini pertahanan, dia juga ikut menyumbang dua gol ke gawang AEK pada menit ke-46 dan ke-90.



Klik: Modal Buruk PS Tira Hadapi Bali United



Sebiji gol Ajax lainya dipersembahkan Van de Beek pada menit ke-77. Gol tersebut lahir lewat tendangan first time setelah menerima assist Tadic. Kiper AEK, Vasileios Barkas, tampak tak berdaya dengan tendangan keras dari muka gawang itu.



AEK sempat berusaha memberi perlawanan lewat beberapa serangan balik yang mereka coba lancarkan. Namun, tak satupun gol balasan yang tercipta karena pertahanan Ajax terlalu tebal. Skor 3-0 untuk Ajax bertahan hingga laga berakhir.



Starting XI



Ajax: Onana, Tagliafico, Blind, De Jong, Mazraoui; Schone, Eiting; Tadic (C), Neres, Ziyech; Huntelaar.



AEK: Barkas; Cosic, Oikonomou, Lampropoulos, Hult; Galanopoulos, Simoes; Bakakis, Klonaridis, Mantalos; Ponce.









(KAU)