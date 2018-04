"Nyebur" ke Air Mancur, Presiden Roma Kena Denda

Roma: Presiden AS Roma Jim Pallotta dikenakan denda usai menceburkan diri ke air mancur Fontana dell'Obelisco di kota Roma. Pallotta merayakan keberhasilan Giallorossi menembus semifinal Liga Champions 2017--2018 usai menyingkirkan Barcelona, Rabu 11 April.



Kalah 1-4 pada leg pertama di Camp Nou, Roma berhasil comeback dengan membungkan Barcelona 3-0 di Olimpico. Kemenangan itu membuat Roma lolos dengan agregat 4-4 setelah unggul gol tandang saat leg pertama.

00:00: #ASRoma President Pallotta celebrates 3-0 win by jumping in Piazza del Popolo fountain.

09:00: Pallotta fined €450 for jumping in fountain.



15:00: Pallotta apologises, pays fine & donates €230,000 to fix fountain in front of Pantheon.



