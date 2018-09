Hasil Lengkap Liga Champions Dini Hari Tadi

Jakarta: Babak penyisihan grup Liga Champions 2018--2019 dimulai. Tepat pada Selasa 18 September malam hari hingga Rabu 19 September dini hari tadi. Terdapat lima tim besar sukses meraih hasil positif.



Barcelona menjadi salah satu tim besar yang sukses meraih kemenangan. Tak tanggung-tanggung, tim besutan Ernesto Valverde tersebut melumat PSV Eindhoven dengan skor telak 4-0 di laga perdana penyisihan Grup B, Stadion Camp Nou.

Lionel Messi menjadi bintang kemenangan Barcelona. Pada laga tersebut, penyerang asal Argentina itu sukses mencetak hattrick.



Tiga poin juga didapat pesaing Barcelona di Grup B, Inter Milan. Menjamu Tottenham Hotspur, I Nerazzurri sukses memetik kemenangan dengan skor tipis 2-1.



Hasil positif didapat dua tim unggulan yang berada di Grup A. Di antaranya adalah Borussia Dortmund dan Atletico Madrid.



Bertandang ke markas Club Brugge, Dortmund sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Sedangkan Atletico mampu menaklukkan AS Monaco dengan skor 2-1.



Hasil memuaskan juga didapat Liverpool saat menjamu Paris Saint-Germain pada laga perdana penyisihan Grup C. The Reds sukses menundukkan PSG dengan skor 3-2.





Berikut hasil lengkap laga perdana penyisihan grup Liga Champions dari Selasa 18 September malam hari hingga Rabu 19 September dini hari WIB:



Barcelona 4-0 PSV

Inter Milan 2-1 Tottenham Hotspur

Club Brugge 0-1 Borussia Dortmund

AS Monaco 1-2 Atletico Madrid

Liverpool 3-2 Paris Saint-Germain

Red Star Belgrade 0-0 Napoli

Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moscow

Schalke 04 1-1 Porto





