Mohamed Salah Menertawakan Kekalahan MU

Liverpool: Kekalahan MU tidak hanya membawa kebahagiaan bagi kubu Sevilla. Pasalnya, bintang Liverpool Mohamed Salah juga ikut semringah.



Salah menjalani laga yang berat ketika Liverpool berhadapan dengan MU pada akhir pekan lalu. Saat itu, ia tidak berkutik dalam pertandingan dan harus terima timnya kalah dengan skor, 2-1.

Selang beberapa hari kemudian, MU bentrok dengan Sevilla pada leg 2 Liga Champions. Hasilnya cukup di luar dugaan karena MU kalah di Stadion Old Trafford dengan skor, 1-2.

The UCL draw can't come soon enough ????