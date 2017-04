Data & Fakta Jelang Bayern Muenchen vs Real Madrid

Metrotvnews.com, Jakarta: Bayern Muenchen akan menjamu Real Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions, Kamis 13 April dini hari nanti. Duel di Allianz Arena nanti akan menjadi pertemuan keempat dalam enam musim terakhir di ajang Liga Champions.



Kedua tim sebelumnya sudah bertemu sebanyak 22 kali di ajang Liga Champions. Kemenangan diraih FC Hollywood lebih banyak, yakni 11 dibanding sembilan kemenangan milik Los Blancos dengan sisanya berakhir dengan imbang.

Namun, dalam dua pertemuan terakhir di semifinal Liga Champions musim 2013--2014, Madrid menjadi momok bagi Bayern dengan memenangi dua leg. Leg pertama di Santiago Bernabeu mereka menang 1-0 dan leg kedua di Allianz Arena mereka menang tealk 4-0. Kemenangan itu sekaligus memuluskan Los Merengues meraih gelar La Decima.Laga perempat final ini diprediksi akan berjalan menarik karena kedua tim adalah unggulan untuk meraih gelar Liga Champions musim ini. Banyak yang menyayangkan kedua tim sudah bertemua di babak delapan besar, beberapa pengamat bahkan menyebut ini sebagai final kepagian.Selain itu, dari sisi pelatih, ini adalah pertarungan guru vs murid. Carlo Ancelotti dari sisi Bayern adalah guru dari Zinedine Zidane yang kini melatih Madrid. Keduanya pernah bekerja sama sebagai pelatih dan asisten pelatih pada musim 2013--2014, di mana Los Blancos meraih gelar Liga Champions.Selain beberapa catatan tersebut, masih ada sejumlah data dan fakta menarik jelang bentrokan pertama kedua tim di perempat final. Berikut Metrotvnews.com telah merangkumnya dari berbagai sumber.- Ini adalah perempat final ke-28 Bayern dalam sejarah kompetisi klub-klub Eropa tersebut, dan keenam berturut-turut. Mereka sebelumnya telah mencapai babak semifinal di dalam lima musim terakhir. Secara keseluruhan, rekor perempat final mereka adalah Menang 18 Kalah 9, dengan kemenangan di enam pertandingan terakhir mereka.- Bayern tampil di perempat final untuk ke-16 kalinya di era Liga Champions, lebih banyak dari klub lain. FC Barcelona dan Madrid ada di urutan berikutnya dengan 15 kali penampilan.- Pada tahap ini setahun yang lalu, Bayern berhasil menyingkirkan SL Benfica (1-0 di kandang, 2-2 tandang). Mereka sempat tersingkir di babak perempat final pada musim 2008--2009, melawan Barcelona (0-4 tandang, 1-1 kandang).- Kemenangan 5-1 di kandang Arsenal pada leg pertama babak 16 besar adalah rekor kemenangan Bayern 16 kali berturut-turut di kandang dalam kompetisi ini, dan keempat mereka musim ini.- Kemenangan agregat 10-2 atas Arsenal di babak 16 besar adalah gabungan marjin terbesar kedua di fase knock out Liga Champions. Sebelumnya, mereka pernah menang agregat 12-1 di babak 16 besar atas Sporting Lisbon pada musim 2008-2009.- Rekor Bayern dalam dalam laga berformat dua leg melawan klub Spanyol adalah menang 9 dan kalah 9.- Bayern sudah mengalahkan tim asal Spanyol di kandang pada musim ini di ajang Liga Champions. Mereka mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 1-0 pada matchday enam. Itu adalah kemenangan kandang ketiga berturut-turut terhadap pengunjung asal Spanyol.- Catatan kandang secara keseluruhan Bayern melawan klub Spanyol adalah Menang 18, Imbang 5, Kalah 2.- Belum terkalahkan di Liga Champions musim ini, Madrid berhasil menembus perempat final untuk ketujuh kali berturut-turut.- Madrid membuat penampilan ke-34 mereka di ajang paling prestise di kompetisi antar klub Eropa tersebut, mereka hanya hanya sebelumnya, yang terakhir melawan AS Monaco FC pada musim 2003-2004. Los Merengus telah memenangi enam dari enam kali masuk perempat final dan mencari cara untuk mencapai semifinal untuk tahun ketujuh berturut-turut.- Dua belas bulan lalu, tim asuhan Zidane kalah 0-2 dari VfL Wolfsburg di perempat final leg pertama, tetapi berhasil lolos ke babak selannjutnya setalah memenangi leg kedua di kandang sendiri dengan skor 3-0 berkat hattrick Cristiano Ronaldo.- Kekalahan dari Wolfsburg musim lalu adalah kekalahan tunggal Madrid dalam sepuluh laga tandang mereka di Liga Champions; mereka memenangkan lima laga sebelumnya.- Madrid bermain imbang 2-2 dengan Borussia Dortmund di penyisihan grup musim ini baik saat laga kandang atau tandang. Secara keseluruhan, rekor mereka di Jerman adalah menang 4, imbang 7, dan kalah 19. Tiga kemenangan datang dalam enam kunjungan terakhir mereka.- Rekor Madrid dalam dua leg dengan klub Jerman di kompetisi UEFA adalah menang 13, kalah 8. Mereka telah memenangi masing-masing lima laga (dua leg) terakhir mereka melawan tim Jerman, mencetak 25 gol.(KRS)