Prediksi MU vs Juventus: Waspada Keganasan Ronaldo di Old Trafford

Jakarta: Manchester United bakal berjuang keras untuk mendapatkan tiga poin saat menjamu Juventus pada matchday ketiga penyisihan Grup H Liga Champions 2018--2019, Rabu 23 Oktober. Kehadiran mantan pemain Cristiano Ronaldo dinilai bakal menyulitkan mereka meraih kemenangan.



United sejatinya punya catatan cukup bagus selama berjumpa dengan Juventus di Liga Champions. Sejarah mencatat, Setan Merah mampu meraih empat kemenangan atas Bianconeri dari delapan pertemuan. Sisanya, United kalah tiga kali dan menelan satu kali imbang dari Juventus.

Selain itu, kepercayaan diri para pemain United menatap laga nanti seharusnya cukup tinggi. Mengingat, mereka akan bermain di markas sendiri, Stadion Old Trafford.



Menilik statistik pertemuan kedua tim, United mampu mengalahkan Juventus sebanyak dua kali di markas sendiri dari tiga kesempatan. Satu pertemuan lainnya, Setan Merah harus menelan kekalahan.



Baca: Mental Timnas U-19 Jauh Lebih Siap Hadapi UEA



Namun, untuk pertemuan nanti, United tampaknya bakal mengalami kesulitan mengalahkan Juventus. Keraguan itu muncul setelah melihat performa United pada musim ini. Terutama saat menghadapi tim-tim tangguh.



Sejauh ini, United sudah tiga kali berjumpa dengan tim-tim tangguh seperti Tottenham Hotspur, Valencia, dan Chelsea. Dari total pertemuan itu, tidak ada satu pun kemenangan yang mampu diraih United.



Melawan Tottenham menjadi hasil terburuk didapat United musim ini. Mereka harus menelan kekalahan dengan skor 1-3. Sementara itu, United harus puas bermain imbang dengan Valencia (0-0) dan Chelsea (2-2).



Kehadiran sosok Ronaldo ke Old Trafford pula menjadi salah satu sosok yang akan merepotkan United pada laga nanti. Meski pernah menjadi bagian United, penyerang asal Portugal itu diprediksi akan tampil serius. Bahkan tak segan membunuh gawang United.



Baca: Guardiola: Dukungan Suporter Penting untuk Menjuarai Liga Champions



Hal itu sudah terbukti saat Ronaldo bersua dengan United di Old Trafford pada babak 16-besar Liga Champions musim 2012--2013. Saat itu, Ronaldo masih memperkuat Real Madrid. Pada laga tersebut, pemain asal Portugal tersebut membobol gawang United sekali. Gara-gara golnya, United harus menelan kekalahan dari Madrid dengan skor 1-2.



Selain Ronaldo, United juga harus mewaspadai para pemain Juventus lainnya seperti Paulo Dybala, Douglas Costa, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Leonardo Bonucci, dan Giorgio Chiellini. Mereka semua dipastikan fit.



United pantas mewaspadai ketangguhan Juventus. Namun, bukan berarti, mereka tidak memiliki kesempatan mendapatkan tiga angka. Mengingat, skuat mereka juga dalam kondisi cukup baik karena beberapa pemain andalan seperti Anthony Martial, Marcus Rashford, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Juan Mata, dan Nemanja Matic dipastikan dalam kondisi bugar.



Khusus Martial, striker asal Prancis itu juga sudah memberikan kontribusi untuk United saat menghadapi Chelsea akhir pekan lalu. Ia sukses mencetak dua gol pada laga tersebut, kendati United harus bermain imbang dengan skor 2-2.





Prakiraan susunan pemain kedua tim:



Manchester United: David De Gea, Luke Shaw, Victor Lindelof, Chris Smalling, Antonio Valencia, Paul Pogba, Nemanja Matic, Anthony Martial, Juan Mata, Marcus Rashford, Romelu Lukaku.



Juventus: Wojciech Szczesny, Joao Cancelo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo.



Statistik pertemuan terakhir kedua tim:



25/2/2003: Juventus 0-3 Manchester United

19/2/2003: Manchester United 2-1 Juventus

21/4/1999: Juventus 2-3 Manchester United

7/4/1999: Manchester United 1-1 Juventus

10/12/1997: Juventus 1-0 Manchester United



Prediksi Medcom.id: Manchester United (50) - (50) Juventus





Video: Menghitung Peluang Timnas U-19 Lolos ke Perempat Final









(ASM)