Jadwal Leg 2 Semifinal Liga Champions 2017--2018

Jakarta: Liga Champions telah memasuki leg kedua semifinal. Kedua klub, Liverpool dan Real Madrid memiliki modal kemenangan dari leg pertama yang berlangsung pekan lalu.



Liverpool mampu memenangi laga melawan AS Roma yang berlangsung di Anfield pada leg pertama. Ketika itu pasukan Juergen Klopp menaklukkan Serigala Ibu Kota dengan skor 5-2.

Meski meraih kemenangan, kebobolan dua gol tandang dari Roma membuat hati para pemain Liverpool belum dikatakan tenang. Mereka belajar dari pengalaman Barcelona.

Pada perempat final lalu, Barca dibuat syok. Setelah sempat menang 4-1 pada leg pertama, juara La Liga itu harus tersingkir ketika Roma mampu membalikkan keadaan dengan menang 3-0 pada leg kedua di Stadion Olimpico.Roma sendiri masih menyimpan harapan, jika berpatokan pada laga melawan Barca. Mereka butuh menang 3-0 jika ingin mencapai final pertama sejak 34 tahun silam.Asa itu ada jika melihat performa pasukan Eusebio Di Francesco ketika bermain di Stadion Olimpico Roma. Dari lima laga kandang yang telah dijalani pada musim ini di Liga Champions, Roma belum sama sekali kebobolan.Sebelum laga tersebut, semifinal leg kedua akan lebih dulu mempertandingkan antara Real Madrid kontra Bayern Muenchen. Seperti diketahui, Madrid menyegel kemenangan 2-1 ketika dijamu Bayern di Allianz Arena.Tugas sulit harus dijalani pasukan Jupp Heynckes ketika menyambangi Madrid di Santiago Bernabeu. Dalam tujuh laga Muenchen di Madrid, Muenchen hanya sekali meraih kemenangan dalam waktu normal. Ketika itu Bavarian menang 1-0 atas Madrid pada 1 Mei 2001.Untuk bisa lolos ke partai pamungkas, Muenchen butuh mencetak dua gol dengan catatan Madrid tak bisa membobol gawang mereka. Sebaliknya bagi Madrid, hasil imbang sudah cukup mengantarkan mereka Ke Kyiv,-tempat digelarnya partai final. Bahkan jika Marcelo dan kolega kalah dengan skor 0-1, Madrid tetap menggenggam tiket ke final.01 : 45 WIB: Real Madrid vs Bayern Muench (BeIN Sports 1 & SCTV LIVE)01 : 45 WIB: AS Roma vs Liverpool (BeIN Sports 1 & SCTV LIVE)(ACF)