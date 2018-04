Liga Champions: 6 Kemungkinan Duel di Semifinal dan Head to Head nya

Jakarta: Teka-teki terkait duel-duel yang akan tersaji di babak semifinal Liga Champions 2017--2018 akan terkuak pada Jumat 13 April sekitar pukul 18:00--19:00 WIB. Bertempat di markasnya, Nyon, Swiss, UEFA akan membuka takdir bagi empat tim yang akan bertarung memperebutkan trofi si Kuping Besar.



Real Madrid yang secara dramatis menyingkirkan Juventus di babak perempat final menjadi tim yang paling berpengalaman dari kontestan lain. Dengan koleksi 12 titel juara, Madrid tentunya jadi unggulan teratas, diikuti Bayern Muenchen (5), Liverpool (5) dan AS Roma (0) yang secara mengejutkan sukses mengeliminasi Barcelona setelah sempat tertinggal 1-4 di leg pertama.

Jika melihat empat tim yang akan bertarung di semifinal, maka, laga Madrid kontra Muenchen menjadi laga yang bisa dibilang paling ideal untuk bentrok di final. Bukan hanya karena koleksi gelar mereka, tapi juga rivalitas kedua tim yang sudah cukup "mendarah daging" di pentas Benua Biru.



Baca juga: Calon Pengganti Malaysia di Ajang Anniversary Cup 2018

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan juga kedua tim di atas ditakdirkan untuk langsung bersua di semifinal, sekaligus memberikan kesempatan bagi bintang Liverpool, Mohamed Salah untuk bernostalgia dengan mantan timnya, AS Roma.Secara total, selain potensi bersuanya Madrid kontra Muenchen, ada enam probabilitas yang mungkin bisa terjadi pada babak semifinal nanti. Berikut,sudah merangkum enam potensi duel yang mungkin tersaji di semifinal, berikut rekor head to headnya:Inilah partai final idaman yang tentunya banyak dinanti para pencinta sepak bola, khususnya kedua pendukung masing-masing. Sebab, selama total 24 kali bentrok di pentas Eropa, Madrid dan Muenchen belum pernah bersua di babak final.Dari sekian banyak kisah yang diciptakan kedua tim saat bentrok, salah satu momen yang mungkin masih diingat para pencinta sepak bola adalah sosok Roy Makaay. Bomber asal Belanda ini sempat mengejutkan dunia usai mencetak gol ke gawang Madrid hanya dalam tempo 10 detik. Gol tersebut hingga kini masih tercatat sebagai gol tercepat dalam sejarah Liga Champions.Total pertemuan: 24Madrid Menang: 11 kaliBayern Menang: 11 kaliImbang: 2Real Madrid 1-1 MuenchenMuenchen 2-0 Real MadridMuenchen menang agregat 3-1Muenchen 4-1 Real MadridReal Madrid 1-0 MuenchenMuenchen menang agregat 4-2Muenchen 3-2 Real MadridReal Madrid 2-0 MuenchenReal Madrid menang agregat 4-3Real Madrid 2-4 MuenchenMuenchen 4-1 Real MadridReal Madrid 2-0 MuenchenMuenchen 2-1 Real MadridReal Madrid menang agregat 3-2Real Madrid 0-1 MuenchenMuenchen 2-1 Real MadridMuenchen menang agregat 3-1Muenchen 2-1 Real MadridReal Madrid 2-0 MuenchenReal Madrid menang agregat 3-2Muenchen 1-1 Real MadridReal Madrid 1-0 MuenchenReal Madrid win 2-1 on aggregateReal Madrid 3-2 MuenchenMuenchen 2-1 Real MadridAgregat imbang 4-4; Muenchen lolos karena gol tandangMuenchen 2-1 Real MadridReal Madrid 2-1 Muenchen (lewat extra time)Agregat 3-3; Muenchen menang 3-1 di babak adu penaltiReal Madrid 1-0 MuenchenMuenchen 0-4 Real MadridReal Madrid menang agregat 5-0Muenchen 1-2 Real MadridReal Madrid 4-2 Muenchen (lewat extra time)Real Madrid menang agregat 6-3Madrid sempat punya cerita pahit saat bersua Liverpool. Kejadian itu tersaji pada babak 16 besar musim 2008--2009. Saat itu, Madrid yang punya materi pemain lebih baik, dipaksa menyerah 0-1 di Bernabeu pada leg pertama.Fan Madrid yang masih percaya timnya bisa membalikkan keadaan di Anfield, justru dibuat menangis karena tim kesayangannya malah dibantai dengan skor 4-0. Steven Gerrard jadi aktor utama dibalik penampilan heroik The Reds dengan lesakkan dua golnya.Total pertemuan: 5Madrid Menang: 2Liverpool Menang: 3Imbang: 0Liverpool 1-0 Real MadridReal Madrid 0-1 LiverpoolLiverpool 4-0 Real MadridLiverpool menang agregat 5-0Liverpool 0-3 Real MadridReal Madrid 1-0 LiverpoolJika bersua, inilah kali pertama Madrid dan Roma bertemu di babak semifinal. Sebelumnya, kedua tim kerap bertemu di babak penyisihan grup dan babak 16 besar.Salah satu cerita menarik yang mengiringi duel ini adalah pertemuan pertama kedua tim di babak gugur, yakni musim 2007--2008. Roma di luar dugaan sukses menyingkirkan Madrid usai memetik kemenangan 2-1 di dua kali pertemuan. Padahal, saat itu Madrid diperkuat sejumlah pemain top macam Ruud van Nistelrooy, Raul Gonzalez dan Gonzalo Higuain.Total pertemuan: 10Madrid Menang: 6Roma Menang: 3Imbang: 1Roma 1-2 Real MadridReal Madrid 1-1 RomaRoma 0-3 Real MadridReal Madrid 0-1 RomaReal Madrid 4-2 RomaRoma 0-3 Real MadridRoma 2-1 Real MadridReal Madrid 1-2 RomaRoma menang agregat 4-2Roma 0-2 Real MadridReal Madrid 2-0 RomaReal Madrid menang agregat 4-0Liverpool dan Muenchen sudah cukup lama tidak bersua. Tercatat, mereka terakhir kali bertemu pada panggung Piala Super Eropa pada tahun 2001 di Monaco.Liverpool yang saat itu menyandang predikat juara Piala UEFA, berhadapan dengan Muenchen sebagai jawara Liga Champions. Meski hanya juara di turnamen kasta kedua, Liverpool justru sukses membuat kejutan besar dengan mengalahkan Muenchen.John Arne Riise, Emile Heskey dan Michael Owen jadi bintang di laga itu dengan golnya.Total Pertemuan: 5Liverpool Menang: 1Muenchen Menang: 1Imbang: 3Liverpool 0-0 MuenchenMuenchen 3-1 LiverpoolMuenchen menang agregat 3-1Liverpool 0-0 MuenchenMuenchen 1-1 LiverpoolAgregat 1-1; Liverpool lolos dengan keunggulan gol tandangMuenchen 2-3 LiverpoolSama seperti Muenchen, Liverpool juga sudah cukup lama tidak bertemu dengan AS Roma di pentas Liga Champions. Kedua tim terakhir bersua pada babak penyisihan grup kedua musim 2001/2002. Saat itu, Liverpool berhasil menahan imbang Roma di Olimpico, lalu menang 2-0 saat bertarung di Anfield pada pertemuan kedua.Namun, saat ini bukan soal head to head yang membuat duel Liverpool kontra Roma menarik untuk diulas. Yang menarik adalah sosok Mohamed Salah yang musim lalu memutuskan meninggalkan Roma dan bergabung dengan Liverpool dengan mahar 42 juta euro.Menarik untuk disimak bagaimana penampilan Salah menghadapi bekas timnya. Apakah ia masih tetap bisa menunjukkan sinarnya seperti yang dilakukannya bersama Liverpool musim ini? Mencetak 29 gol dalam 31 laga.Liverpool Menang: 2Roma Menang: 1Imbang: 2Roma 1-1 Liverpool (Liverpool menang 4-2 lewat adu penalti)Roma 0-2 LiverpoolLiverpool 0-1 RomaLiverpool menang agregat 2-1Roma 0-0 LiverpoolLiverpool 2-0 RomaPemain dan fan AS Roma pastinya masih ingatan kenangan pahit saat terakhir kali Bayern Muenchen datang bertamu ke Stadion Olimpico pada babak penyisihan grup musim 2014--2015.Meski berstatus sebagai tuan rumah, Kubu Serigala Ibukota justru dibuat malu dengan kekalahan telak 1-7. Kekalahan ini jugalah yang menjadi salah satu faktor penyebab Roma gagal lolos ke babak 16 besar.Muenchen Menang: 5Roma Menang: 1Imbang: 0Muenchen 2-0 RomaRoma 1-2 MuenchenMuenchen menang agregat 4-1Muenchen 2-0 RomaRoma 3-2 MuenchenRoma 1-7 MuenchenMuenchen 2-0 RomaDalam undian babak semifinal nanti, UEFA juga akan melakukan pengundian untuk laga final, terutama terkait tim mana yang akan mengenakan jersey kandang di partai puncak tersebut.Di luar itu, laga leg pertama babak semifinal akan digelar pada 24-25 April (leg 1) dan 1-2 Mei (leg 2) mendatang. Tim yang disebut lebih dulu dalam undian akan tampil sebagai tuan rumah pada leg pertama.(ACF)