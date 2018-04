Susunan Pemain Liverpool vs Roma

Liverpool: Tuan rumah Liverpool menampilkan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi AS Roma pada leg pertama semifinal Liga Champions 2017--2018 di Stadion Anfield, Rabu 25 April 2018 WIB. Trio Mohamed Salah, Roberto Firmino, dan Sadio Mane tetap menjadi andalan di lini serang.



Ketiga pemain tersebut memang menjadi senjata utama The Reds sepanjang musim ini. Motivasi berlebih juga tengah hinggap di tubuh Salah yang baru saja meraih gelar pemain terbaik Liga Inggris versi Asosiasi Pesepak Bola Profesional (PFA Players' Player of the Year).

Hal itu diamini oleh analis sepak bola Ronny Pangemanan. Pria yang karib disapa bung Ropan itu menilai trio maut tersebut menjadi senjata andalan Juergen Klopp untuk membongkar pertahanan Serigala Ibu Kota.



"Senjata Liverpool adalah trio Salah, Firmino, dan Mane. Ini kekuatan yang luar biasa dan harus dilihat oleh Di Francesco (pelatih AS Roma) bahwa ketiga pemain ini kalau tidak mendapatkan pengawalan ekstra, sulit untuk Roma meraih kemenangan," kata Ropan dalam perbincangan dengan medcom.id.



Tak kalah garang, tim tamu juga mengerahkan kekuatan terbaiknya guna meraih hasil manis laga ini. Kekuatan Serigala Roma malah terbilang merata karena mereka tak cuma mengandalkan aspek-aspek tertentu.



Pelatih kepala Eusebio Di Francesco beruntung bisa memainkan pemain-pemain intinya pada dini hari ini. Edin Dzeko, Radja Nainggolan, sampai Alisson Becker siap membawa kemenangan penting dari markas Liverpool.



Berikut susunan pemain Liverpool vs AS Roma:



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mane, Firmino



AS Roma: Alisson; Fazio, Manolas, Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Cengiz, Nainggolan; Dzeko



