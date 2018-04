Mantan Bek Liverpool Lebih Jagokan AS Roma

Liverpool: John Arne Riise menyebut AS Roma lebih berpeluang untuk lolos ke partai final Liga Champions 2017--2018 ketimbang Liverpool.



Pernyataan tersebut cukup mengejutkan mengingat bek kiri asal Norwegia itu menghabiskan tujuh tahun bersama The Reds. Terlebih lagi, ia juga ikut andil membawa Merseyside Merah meraih gelar juara Liga Champions pada musim 2004--2005 silam.

Riise yang juga pernah berseragam Gialorossi melihat, Liverpool masih berstatus underdog. Selain itu, ia ragu Mohamed Salah cs bisa berbicara banyak di leg 2 yang digelar pekan depan.



"Roma lebih dijagokan karena mereka masih akan melakoni satu pertandingan di Olimpico Roma. Saya pasti akan ke sana dan itu akan jadi laga menarik," ujar Riise kepada Gazzetta dello Sport.



Klik: Real Madrid Bawa Kekuatan Penuh ke Markas Muenchen



"Tapi menang di Anfield hampir tak mungkin. Di Liverpool, 'malam Eropa' selalu spesial. Liverpool adalah jagonya Liga Champions," sambung Riise.



Pria yang dikenal dengan tendangan geledeknya itu mengatakan bahwa keberhasilan Roma menembus semifinal bukanlah kejutan. Namun demikian, ia tak yakin Eusebio Di Francesco telah menemukan formula termutakhir untuk menghentikan trio Mane-Salah-Firmino.



"Mereka punya pelatih yang hebat. Mereka tidak melaju sejauh ini karena kebetulan semata. Dia (Di Francesco), biar bagaimana pun, membutuhkan senjata ampuh meredam lawan punya trio mematikan," katanya lagi.



Ketiga pemain tersebut memang menjadi senjata utama The Reds sepanjang musim ini. Motivasi berlebih juga tengah hinggap di tubuh Salah yang baru saja meraih gelar pemain terbaik Liga Inggris versi Asosiasi Pesepak Bola Profesional (PFA Players' Player of the Year).



Video: Jelang Anniversary Cup 2018, Timnas U-23 Jalani Pemusatan Latihan







(KAU)